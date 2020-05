“Este Gobierno no está de acuerdo, no coincide, y en muchos casos le parece aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a alguien que ha cometidos delitos de gravedad, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión”, remarcó Kicillof , quien incluso marcó que le pidió información al ministro de Justicia para conocer detalles del tema que generó un enorme revuelo.