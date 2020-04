“Con mi hermana consensuamos que mi papá y mi mamá se fueran a vivir con ella porque al estar dentro de los grupos de riesgo por su edad no era conveniente que compartiéramos el mismo espacio”, contó el enfermero. “Y con la mamá de mi hija decidimos que no tuviera ningún tipo de contacto físico con ella. Hace un mes que no la puedo ver ni abrazar. Solo hablamos por Whatsapp o nos vemos por videollamada” , contó Avila, quien recordó que para Pascuas se las ingenió para hacerle llegar con un delivery un huevo de chocolate de regalo.