En tiempos de pandemia, Silvia entiende y transmite que el concepto de ese cuidado se resignifica. “Los aplausos de la gente son un abrazo, un cariño enorme que nos motiva. Pero necesitamos que la comunidad cumpla el aislamiento obligatorio porque nosotros no queremos llegar a elegir a quien atender y a quien no, a quien cuidar y a quien no”.