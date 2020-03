“No quieren suspender las clases cuando si hay niños en riesgo, pasan a ser transmisores. Si bien a ellos les agarra como una gripe simple, no deja de ser un problema mayor porque pueden afectar a quienes tienen enfermedades crónicas”, expresó la madre en diálogo con medios locales, donde también manifestó su malestar con la respuesta de las autoridades médicas de la provincia. “Nos tratan como leprosos -dijo-. No nos dan comprobante de nada, solamente me dan las noticias por teléfono”. Reveló que solo dos veces agentes sanitarios visitaron su domicilio y calificó de “esporádica” la comunicación telefónica con los responsables pediátricos.