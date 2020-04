Admite que no sabe cómo seguirá la pandemia. “Me preocupa. Desde que empezó veía cómo pasaba todo en Italia y España y lo que más me preocupa es el colapso del sistema de salud, porque me daba cuenta que no íbamos a dar abasto si no se hacía algo. Si se contagia un compañero o yo, no sé, tienen que cerrar el turno entero. ¿Y de dónde sacan enfermeros? Lo más preocupante es el colapso”, opina.