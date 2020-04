“Hay gente que le hace daño a Alberto, Cristina y al Gobierno; como los que están en el Ministerio de Desarrollo Social. Tienen lindas palabras pero después no saben explicar que paso. Yo quiero ver rodar una cabeza, no se de quien, no me interesa. Pero no puede ser que estas cosas pasen impunemente porque son un mal ejemplo. Hoy lo hace uno y mañana lo hacen otros”, aseguró el militante de la CTEP y allegado al papa Francisco.