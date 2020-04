En términos políticos, sobre el final del día Arroyo recibió un contundente respaldo del presidente Alberto Fernández. En declaraciones televisivas, el primer mandatario señaló: “Confío en Daniel Arroyo y él va abrir una investigación interna. Me preocupó lo que me dijo del tema de los precios y eso habla de una cartelización y no podemos permitir el abuso de precios. Y si hay un tema de corrupción yo mismo lo voy a perseguir”.