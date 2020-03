“La idea es ofrecer una suerte de caja de herramientas, para que usen algunas y descarten otras. De ninguna manera pretende generar más estrés al no poder cumplirlas. Si le decimos a la persona que mire el jardín y no tiene ni balcón, que medite cuando sus hijos demandan más que nunca, o que mire una película cuando se le corta Internet, no sirve. Por eso, el fin de esta guía es que tomen lo que pueda servirles para poder reconocer las emociones negativas y tener herramientas para manejarlas pero también para empezar a construir bienestar, que no viene de forma automática”, sigue Torralva.