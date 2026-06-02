Fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda anunció acuerdos para sumar apoyos para la segunda vuelta: “Estamos en eso”

Aida Quilcué, ofrece declaraciones a la prensa sobre lo que vendra en la camapaña a la presidencia de cara a la segunda vuelta - crédito atención medios de comunicación

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, planteó que la campaña buscará ampliar apoyos hacia la segunda vuelta y aseguró que el eje inmediato será volcarse a la disputa por la Presidencia: “Nosotros nos vamos a concentrar es en la campaña y a ganar”.

Tras el resultado que los dejó de segundos en la primera vuelta, Quilcué sostuvo, en conversación con medios de comunicación, que el equipo no asume el escenario como una derrota y que intentará reforzar el trabajo territorial y sectorial. “Quiero decirle al país que estamos en segunda vuelta de segundos, pero no hemos perdido”, dijo.

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En esa línea, señaló que ven margen para crecer con públicos específicos y con electores aún sin decisión tomada. “Tenemos una potencialidad importante para reforzar campaña con la juventud, con las mujeres, con las organizaciones sociales y con quienes aún no tienen su voto decidido”, afirmó Quilcué.

La candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcue, quien se postula junto al candidato presidencial colombiano Iván Cepeda del Pacto Histórico - crédito Luisa Gonzales/Reuters

Consultada por eventuales acercamientos con sectores de centro y por contactos con figuras como Sergio Fajardo y Claudia López, la candidata evitó anticipar definiciones y dejó la puerta abierta a conversaciones. “Claro que estamos en la tarea y en el momento preciso se dirá”, respondió.

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Ante una repregunta sobre si ya hay posiciones claras o si podría haber acuerdos, volvió a plantear que cualquier anuncio se hará más adelante y bajo la lógica del diálogo. “Lo vamos a conversar, esto es dialogando y en el momento indicado lo diré”, sostuvo.

En el intercambio también fue consultada por el reconocimiento de los resultados electorales, en un contexto en el que la Registraduría indicó que no hay diferencias amplias entre el preconteo y el escrutinio. Quilcué reiteró: “Nosotros nos vamos a concentrar es en la campaña y a ganar”.

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Estos fueron los errores de la campaña de Iván Cepeda en primera vuelta

El resultado de la primera vuelta presidencial en Colombia generó diversas reacciones políticas y sociales. Algunos sectores aceptaron los datos presentados por la Registraduría, mientras que otros manifestaron sospechas sobre posibles irregularidades y esperan la revisión por parte de la comisión escrutadora.

Gustavo Bolívar, exsenador de la república - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Dentro del equipo de Iván Cepeda, que quedó segundo detrás de Abelardo de la Espriella, surgieron autocríticas respecto a la estrategia de campaña. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, reconoció errores que, según él, impidieron un mejor desempeño y propuso fijar como objetivo sumar un millón de votos por semana, enfocándose en captar sectores opositores al candidato líder.

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Bolívar también indicó que la falta de encuestas en la semana previa y la ausencia de acciones para atraer votantes indecisos afectaron el resultado. “Nosotros en un exceso de optimismo creíamos que podíamos ganar en primera vuelta [...] pero no tuvimos una estrategia para seducir a esas personas. Tal vez en la otra campaña sí la tuvieron y se fueron para allá”, afirmó Bolívar en Caracol Radio.

Iván Cepeda buscará alianzas con figuras como Sergio Fajardo y Claudia López para la segunda vuelta, y apunta a atraer votantes de otros candidatos, como Juan Daniel Oviedo, quien descartó un acuerdo con De la Espriella.

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Por su parte, la exministra de Salud y senadora electa Carolina Corcho también solicitó corregir las fallas detectadas en la campaña de Cepeda. Corcho destacó que, con más de nueve millones y medio de votos, el movimiento mantiene una posición fuerte, pero advirtió sobre la necesidad de revisar las “irregularidades” y monitorear el proceso de escrutinio antes de pronunciarse sobre los resultados.

- crédito @carolinacorcho/X

Llamó a reforzar la vigilancia de los votos, a movilizar voluntarios en contacto directo con la ciudadanía y a reorganizar la estrategia en redes sociales. “Hoy obtuvimos más de 9,5 millones de votos, sin duda somos la fuerza política más grande del país. Hay una serie de irregularidades que solicitamos revisar, por eso sólo hasta que las comisiones escrutadoras verifiquen adecuadamente nos pronunciaremos sobre el resultado”, publicó Corcho en X.

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Por último, Corcho subrayó la urgencia de corregir errores y movilizar todos los recursos políticos y sociales para reducir la diferencia de 600.000 votos con el candidato de la Espriella en las tres semanas restantes antes de la segunda vuelta.