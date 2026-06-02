Juanda Caribe respondió a los rumores de romance con Mariana Zapata: “Eso es un problema”

Entre confesiones y dedicatorias, Juanda Caribe y Mariana Zapata mantienen en vilo a sus seguidores por la naturaleza de su actual relación - crédito Cortesía Canal RCN

La conversación digital en torno a Juanda Caribe y Mariana Zapata se ha intensificado desde el final de La casa de los famosos Colombia, donde ambos protagonizaron varios momentos de complicidad que no pasaron desapercibidos para los seguidores del programa.

Desde entonces, la atención se ha centrado en cada gesto, palabra y aparición pública, alimentando rumores sobre el futuro de su relación fuera del reality.

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Recientemente, Juanda Caribe realizó una transmisión en vivo que terminó por elevar aún más el interés en redes sociales. Durante esta interacción, el comediante se mostró acompañado por Mariana Zapata en un hotel de Bogotá. Los seguidores, atentos a la dinámica entre ambos, no tardaron en preguntar por el tipo de vínculo que mantienen y si podrían esperar que surgiera algo más allá de la amistad.

Ante la insistencia de los internautas, Juanda respondió con sinceridad: “Yo no sé, el futuro dirá, eso es un problema del Juanda del futuro”. Esta frase, lejos de calmar la curiosidad, fue interpretada por muchos como una posible apertura a que la relación evolucione en los próximos meses.

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La presencia de Mariana Zapata en la transmisión no solo generó especulación, sino que también reforzó la percepción de cercanía entre ambos. Los comentarios en redes se multiplicaron y la expectativa sobre una posible historia de amor se mantuvo en tendencia, especialmente tras la viralización de videos en los que ambos disfrutan de una serenata en Bogotá, organizada por seguidores.

Uno de los episodios que más llamó la atención de los seguidores se vivió durante la transmisión en vivo, cuando Juanda Caribe rodeó con un abrazo a Mariana Zapata y le dedicó el tema Ojitos Playa de Nanpa Básico. A este gesto se sumó la revelación de que ambos ahora llevan una pulsera azul, símbolo de la conexión especial que comparten, un detalle que avivó aún más las especulaciones sobre el posible inicio de una relación.

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Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos. Algunos usuarios cuestionaron la tranquilidad con la que Juanda y Mariana comparten contenido tras las polémicas personales y rumores que han circulado desde su salida del programa. En particular, la situación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara, madre de su hija, ha acaparado parte de la conversación digital.

“Hicimos perder a la persona correcta 🗣️“, ”Mariana le recomiendo abrir un emprendimiento de pulseras jjj tiene pulsera con medio mundo", “quedó libre el lugar de la moza”, “quiero ver los resultados de esta relacion en 6 meses”, “Bueno y los papás de esta niña qué”, “Ahora todo lo justifica”, (sic), dicen los comentarios en redes sociales.

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Las redes sociales continúan siendo el escenario principal en el que se desarrolla esta narrativa, donde cada publicación o aparición conjunta aviva la conversación y deja abierta la posibilidad de un nuevo capítulo fuera de las cámaras del reality.