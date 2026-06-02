Colombia

Gustavo Bolívar publicó video por marchas juveniles tras resultados electorales: “Son consientes del peligro que representa De la Espriella”

El exsenador destacó que la movilización refleja preocupación por el rumbo democrático del país tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial

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La juventud colombiana expresó inconformidad ante los resultados de la primera vuelta presidencial - crédito @GustavoBolivar/X

Decenas de jóvenes se congregaron la noche del 1 de junio en Bogotá tras los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia el domingo 31 de mayo de 2026.

La manifestación se produjo tras confirmarse la ventaja del abogado y aspirante Abelardo de la Espriella, que obtuvo 10.361.499 votos (43,74%), sobre el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, con 9.688.361 (40,90%). Ese escenario derivó en manifestaciones espontáneas y expresiones de inconformidad en distintos puntos del país, de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

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El exsenador y escritor Gustavo Bolívar publicó en la red social X un video mostrando las protestas en apoyo al candidato del Pacto Histórico. Según Bolívar, “esta reacción espontánea de la juventud me llena de esperanza”.

Tras lo anterior, Bolívar advirtió: “Los jóvenes son conscientes del peligro que representa para la democracia, para la vida y para la libertad de muchos, un ser tan oscuro como De la Espriella quien ya prometió que viene a destriparnos”. Este mensaje, difundido vía X, rápidamente se viralizó y encendió el debate sobre el futuro inmediato del país.

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Video de Gustavo Bolívar sobre protestas juveniles por resultados electorales se vuelve viral en redes - crédito @GustavoBolivar/X
Video de Gustavo Bolívar sobre protestas juveniles por resultados electorales se vuelve viral en redes - crédito @GustavoBolivar/X

El video compartido acumuló miles de visualizaciones en pocas horas, reflejando el impacto que tuvo la jornada electoral entre sectores juveniles.

Las reacciones a las protestas juveniles posteriores a la primera vuelta presidencial en Colombia compartidas por Bolívar generaron controversia en redes sociales. Un usuario afirmó que “el peligro para la democracia lo representa Iván Cepeda y su combo”, añadiendo que, si el candidato triunfara, “estas serán las últimas elecciones porque se acaba la democracia”.

El ex senador Gustavo Bolivar lanza su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el partido Pacto Histórico. (Colprensa-John Paz)
Video de Gustavo Bolívar sobre protestas juveniles por resultados electorales se vuelve viral en redes - crédito John Paz/Colprensa

Otro internauta resaltó: “Jajaj si muy espontánea, gracias nos dan más motivos para votar por el Tigre”. En el mismo mensaje, criticó a quienes participaron en las protestas, señalando: “estamos fastidiados por esos ñeros bazuqueros”.

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda también emitió un mensaje en la red social X dirigido a los jóvenes colombianos, tras las manifestaciones que se registraron en algunos puntos del país al conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial.

“Saludo a la juventud de Colombia que esta noche sale pacíficamente a las calles a proteger la vida y la democracia”, expresó Cepeda, reconociendo la movilización ciudadana.

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Iván Cepeda agradeció el respaldo de los jóvenes en el país que protagonizaron una marcha por las calles de Bogotá - crédito @IvanCepedaCast/X

En su publicación, el congresista destacó la importancia de la acción colectiva, afirmando: “Con su valentía y firmeza derrotaremos a De la Espriella y a la extrema derecha en segunda vuelta”.

El mensaje circuló ampliamente en plataformas digitales, donde recibió respaldo de diversos sectores que consideran fundamental la participación activa de las nuevas generaciones en el proceso electoral.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro resaltó en X el respaldo de jóvenes colombianos a Iván Cepeda y Aída Quilcué durante una concentración en Boyacá.

Las juventudes de Colombia están con Iván Cepeda y Aída Quilcué. Esto sucede en Boyacá”, publicó la legisladora, subrayando el protagonismo de las nuevas generaciones en el actual proceso electoral.

En su mensaje, Pizarro afirmó: “Se trata del futuro del país y de las nuevas generaciones que gritan ‘No al fascismo y sí a los derechos conquistados’”.

María José Pizarro destacó apoyo juvenil a Iván Cepeda y Aida Quilcué en concentración de Boyacá - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro destacó apoyo juvenil a Iván Cepeda y Aida Quilcué en concentración de Boyacá - crédito @PizarroMariaJo/X

Por último, la congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro compartió en X un mensaje sobre la movilización espontánea de jóvenes ante la sede de campaña de la coalición de Iván Cepeda y Aída Quilcué.

Nadie los convocó. Llegaron solos, con sus banderas, su voz y sus ganas de país”, escribió la senadora Pizarro, resaltando la autenticidad del apoyo juvenil.

Según Pizarro, la presencia de la juventud refleja una postura clara: “Afuera de la sede, la juventud colombiana le dice al miedo que no tiene miedo. Le dice al pasado que el futuro no se negocia”.

María del Mar Pizarro destacó movilización espontánea de jóvenes en apoyo a Iván Cepeda y Aida Quilcué - crédito @delmarpizarro/X
María del Mar Pizarro destacó movilización espontánea de jóvenes en apoyo a Iván Cepeda y Aida Quilcué - crédito @delmarpizarro/X

El mensaje fue difundido durante la previa a la segunda vuelta presidencial, contexto en el que la parlamentaria reiteró su respaldo: “Segunda ronda. Vamos con todo con Iván Cepeda y Aída Quilcué”.

María del Mar Pizarro acompañó su mensaje con los hashtag: "#elecciones2026# cepedapresidente# PactoHistorico #ADLE #abelardodelaespriella“.

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