Gustavo Petro no renunciará a la Presidencia, afirmó el jefe de Despacho

El jefe de Despacho desmintió la información que circuló en la opinión pública - crédito @infopresidencia/X

Una extensa publicación del presidente Gustavo Petro sobre su participación en la campaña del candidato Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial desató reacciones en el país. El mensaje, difundido en la red social X, alimentó rumores sobre una eventual renuncia de Petro a la Presidencia.

Ante esta situación, desde la Casa de Nariño se hizo un pronunciamiento oficial para dar claridad a lo manifestado por el jefe de Estado en la plataforma digital.

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José Raúl Moreno, jefe de Despacho de la Presidencia, respondió en su cuenta personal de la misma red social a una publicación del abogado Ramiro Bejarano y desmintió una posible salida de Petro del cargo.

“El Presidente no va a renunciar”, fue el mensaje emitido por Moreno, dando por terminada la discusión sobre los caminos que tendría el actual mandatario de los colombianos para poder acompañar al aspirante del Pacto Histórico en las últimas semanas de campaña.

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¿Qué había dicho Petro?

Aunque inicialmente el presidente Gustavo Petro había respondido a los señalamientos del candidato Abelardo de la Espriella, quien lo había acusado de querer perpetuarse en el poder, el mandatario colombiano manifestó que adelantará todos los mecanismos para evitar que el líder del movimiento Defensores de la Patria llegue a sucederlo en el poder.

“Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, explicó Petro en uno de los apartes de su extenso comentario en X.

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