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Estos serán los números que usarán James Rodríguez, Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA

La selección Colombia debutará el 17 de junio en el estadio Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la selección de Uzbekistán

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El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA obliga a usar los números del 1 al 26 - crédito Lina Gasca/Colprensa
El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA obliga a usar los números del 1 al 26 - crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido de la selección Colombia contra Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín sirvió no solo de acto simbólico para que la selección se despida de los hinchas en el país, sino que confirmó los dorsales que usarán los 26 jugadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Solo se podrán asignar a los jugadores los números del 1 al 26, y el número 1 se reservará para uno de los guardametas. De conformidad con el Reglamento de Equipamiento de la FIFA, estos números se colocarán a la altura del pecho en la parte delantera de la camiseta, en la parte delantera de los pantalones y en el dorsal de la camiseta. Los números se corresponderán con los indicados en la lista definitiva”, dice el reglamento del torneo que iniciará el próximo 11 de junio.

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Luis Díaz será el número 7 de la selección Colombia en su debut en una copa del mundo como jugador - crédito Lina Gasca/Colprensa
Luis Díaz será el número 7 de la selección Colombia en su debut en una copa del mundo como jugador - crédito Lina Gasca/Colprensa

En Colombia, James Rodríguez portará el número 10, tal y como sucedió en los dos mundiales pasados en los que jugó. El portero que usará el número 1 será David Ospina, mientras que Luis Díaz eligió el número 7, el cual cobrará relevancia en el duelo contra Portugal cuando enfrente a Cristiano Ronaldo con el mismo número en su espalda.

COmo curiosidad, el último de la lista es Carlos Andrés Gómez, el extremo atacante del Vasco da Gama; mientras que Luis Suárez usará un número poco habitual entre los delanteros, el número 25. El tradicional número 9 será para Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero utilizará el 20.

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Estos son los números que usarán los jugadores de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo y puede convertirse en el jugador colombiano con más partidos jugados en un Mundial - crédito Colprensa
James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo y puede convertirse en el jugador colombiano con más partidos jugados en un Mundial - crédito Colprensa
  1. David Ospina
  2. Daniel Muñoz
  3. Jhon Lucumí
  4. Santiago Arias
  5. Kevin Castaño
  6. Richard Ríos
  7. Luis Díaz
  8. Jorge Carrascal
  9. Jhon Córdoba
  10. James Rodríguez
  11. Jhon Arias
  12. Camilo Vargas
  13. Yerry Mina
  14. Gustavo Puerta
  15. Juan Camilo Portilla
  16. Jefferson Lerma
  17. Johan Mojica
  18. Willer Ditta
  19. Juan Camilo “Cucho” Hernández
  20. Juan Fernando Quintero
  21. Jaminton Campaz
  22. Deiver Machado
  23. Davison Sánchez
  24. Álvaro Montero
  25. Luis Suárez
  26. Carlos Andrés Gómez

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