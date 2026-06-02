Estos serán los números que usarán James Rodríguez, Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA

El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA obliga a usar los números del 1 al 26 - crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido de la selección Colombia contra Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín sirvió no solo de acto simbólico para que la selección se despida de los hinchas en el país, sino que confirmó los dorsales que usarán los 26 jugadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Solo se podrán asignar a los jugadores los números del 1 al 26, y el número 1 se reservará para uno de los guardametas. De conformidad con el Reglamento de Equipamiento de la FIFA, estos números se colocarán a la altura del pecho en la parte delantera de la camiseta, en la parte delantera de los pantalones y en el dorsal de la camiseta. Los números se corresponderán con los indicados en la lista definitiva”, dice el reglamento del torneo que iniciará el próximo 11 de junio.

PUBLICIDAD

Luis Díaz será el número 7 de la selección Colombia en su debut en una copa del mundo como jugador - crédito Lina Gasca/Colprensa

En Colombia, James Rodríguez portará el número 10, tal y como sucedió en los dos mundiales pasados en los que jugó. El portero que usará el número 1 será David Ospina, mientras que Luis Díaz eligió el número 7, el cual cobrará relevancia en el duelo contra Portugal cuando enfrente a Cristiano Ronaldo con el mismo número en su espalda.

COmo curiosidad, el último de la lista es Carlos Andrés Gómez, el extremo atacante del Vasco da Gama; mientras que Luis Suárez usará un número poco habitual entre los delanteros, el número 25. El tradicional número 9 será para Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero utilizará el 20.

PUBLICIDAD

Estos son los números que usarán los jugadores de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo y puede convertirse en el jugador colombiano con más partidos jugados en un Mundial - crédito Colprensa

David Ospina Daniel Muñoz Jhon Lucumí Santiago Arias Kevin Castaño Richard Ríos Luis Díaz Jorge Carrascal Jhon Córdoba James Rodríguez Jhon Arias Camilo Vargas Yerry Mina Gustavo Puerta Juan Camilo Portilla Jefferson Lerma Johan Mojica Willer Ditta Juan Camilo “Cucho” Hernández Juan Fernando Quintero Jaminton Campaz Deiver Machado Davison Sánchez Álvaro Montero Luis Suárez Carlos Andrés Gómez