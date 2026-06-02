Capturan a Alejandro Castañeda, uno de los presuntos implicados en el asesinato de Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático

Las autoridades detuvieron a Alejandro Castañeda Marulando, quien es investigado por su posible participación en la muerte de la presidenta del Concejo, en medio de las diligencias para esclarecer el crimen cometido el 7 de mayo - crédito Redes sociales Mileidy Yurany Villada González

La captura de Alejandro Castañeda Marulando, conocido como Lokillo o Conito, señalado como presunto coautor material en el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Yurany Villada González, fue informada como parte de la investigación del crimen ocurrido el 7 de mayo de 2026 en el norte del Valle del Cauca.

Las autoridades informaron que la detención se produjo en Zaragoza, en jurisdicción de Cartago. El operativo se realizó en medio de acciones coordinadas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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El capturado es señalado como parte del ala sicarial del grupo delictivo organizado Los Flacos, con presencia en el norte del departamento.

Mileidy Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando y militante del Centro Democrático, fue asesinada el 7 de mayo en el sector conocido como Tres Esquinas, en el barrio Jardín. El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 p. m., cuando la concejala compartía con familiares y funcionarios de la administración municipal en un establecimiento público y fue abordada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon y huyeron.

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Una acción coordinada entre la Policía y la Fiscalía permitió la captura en el norte del Valle de un presunto miembro de un grupo criminal, señalado como uno de los responsables del homicidio que impactó a la comunidad - crédito @isamg6 / x

En días previos al crimen, circularon panfletos en redes sociales con el nombre de Villada González y el de otros líderes del municipio, lo que fue interpretado como una amenaza contra su vida.

Villada González fue la concejal más votada para llegar al cargo, con 554 votos, y acumuló tres periodos consecutivos como figura del Centro Democrático en la región.

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Sobre este asesinado, el Centro Democrático dijo: “Destroza el alma saber que una mujer que decidió servirle a su comunidad terminó asesinada en manos de los violentos. Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público”.

Tras el crimen, la Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta $100 millones a quienes aporten información veraz que permita la ubicación y captura de los autores materiales e intelectuales del homicidio, con garantía de reserva para los denunciantes.

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La gobernadora Dilian Francisca Toro expresó en X su rechazo por el crimen y señaló que se articuló un plan candado con la Policía del Valle; también solicitó que la comandante de esa unidad, la general Sandra Liliana Rodríguez, se pusiera al frente de los operativos. ”Lamento profundamente el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Villada, un hecho doloroso y repudiable que hoy enluta a este municipio y a todo el Valle“.

Según El Tiempo, el alcalde de Obando, Diego Armando Ortiz Buitrago, dijo: “Ha ocurrido un hecho muy lamentable aquí en nuestro municipio de Obando, el cual enluta toda una comunidad… Queremos pedirle a todas las autoridades competentes que esclarezcan los hechos. Estos hechos no pueden quedar impunes”.

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Las fuerzas del orden desarticularon una célula sicarial vinculada al grupo delictivo, en desarrollo de las pesquisas por el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, ocurrido a plena luz del día - crédito cpatura de pantalla / @PGN_COL / X

Según el Departamento de Policía Valle, debido a valoraciones institucionales realizadas previamente, Villada González contaba con medidas preventivas y de autoprotección vigentes al momento del ataque.

Tras el homicidio, la Policía activó un componente especial de investigación en articulación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad del sector.

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El asesinato de un exalcalde y un dirigente político en el Meta activa respuesta oficial

El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el Meta, y de Eder Fabián Cardona López volvió a encender las alertas sobre la violencia política en Colombia, a pocas semanas de que se intensifique el proceso electoral de 2026 y en medio de denuncias previas por amenazas contra integrantes de esa aspiración.

La reacción oficial incluyó una recompensa de $50 millones, un consejo extraordinario de seguridad y la activación de un “plan candado”, según informó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, tras confirmar medidas adicionales para capturar a los responsables y reforzar las operaciones militares y policiales en la zona.

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El caso también llevó a la campaña de Abelardo de la Espriella a endurecer sus esquemas de protección. Entre los cambios están el uso de vehículos blindados y el aumento de la seguridad en actos públicos y desplazamientos, después de denuncias sobre intimidaciones y presuntos planes de atentado en el Meta.

Miguel Uribe Londoño se refirió al crimen de los dos hombres de la campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta - crédito @migueluribel/X

El senador Miguel Uribe Turbay reaccionó en redes sociales después de conocerse las muertes. “Me duelen mucho los asesinatos de Rogers Mauricio Devia Escobar y de Eder Fabián Cardona López”, escribió.

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Uribe Turbay vinculó el crimen con la falta de control estatal. “Dos vidas más acabadas por criminales que actúan con total libertad”, señaló, y agregó: “Me identifico con sus familias destruidas por la violencia, a quienes les expreso mi total solidaridad con todo mi afecto y aprecio”.