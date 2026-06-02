Selección de Ghana: Carlos Queiroz anunció los convocados al Mundial 2026 y citó a una figura del Manchester City

El cuadro africano buscará superar su mejor participación en Copas del Mundo, cuando en la edición de Sudáfrica llegó a los cuartos de final

Este es el listado final de los jugadores que tendrá Carlos Queiroz bajó su mando en Estados Unidos, México y Canadá-crédito @blackstarsofghana/Instagram

Las 48 selecciones que estarán en la fase de grupos del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, preparan los últimos detalles para su debut.

En este caso, uno de los representantes que tendrá el continente africano como Ghana presentó el 1 de junio de 2026 la lista final de futbolistas que estarán en Norteamérica bajo las órdenes de Carlos Queiroz.

Dentro de las principales novedades del cuadro de los “Black Stars” (Estrellas Negras en español) se encuentran la presencia del delantero del Athletic de Bilbao Iñaki Williams, y del atacante y figura del Manchester City Antoine Semenyo.

Ghana presentó a su lista final de jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito Henry Romero/REUTERS

Dentro de la lista también la presencia de varios jugadores de la Liga 1 de Francia, como de Thomas Partey, exjugador del Arsenal FC de Inglaterra, actualmente en el Villarreal de España representa la importancia de los convocados de Carlos Queiroz, representando experiencia y juventud en su listado.

Los jugadores que representarán a Ghana en el Mundial 2026

Arqueros

  • Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak de Ghana)
  • Lawrence Ati-Zigi (F. C. St. Gallen de Suiza)
  • Joseph Anang (St Patrick’s Athletic de Irlanda)

Defensores

  • Baba Adbul Rahman (PAOK de Salónica F. C de Grecia)
  • Gideon Mensah (A. J. Auxerre de Francia)
  • Marvin Senaya (A. J. Auxerre de Francia)
  • Alidu Seidu (Stade Rennes F. C. de Francia)
  • Abdul Mumin (Rayo Vallecano de España)
  • Jerome Opoku (Estambul Başakşehir de Turquía)
  • Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg de Alemania)
  • Kojo Oppong Peprah (Niza de Francia)
  • Derrick Luckassen (Pafos F. C. de Chipre)

Volantes

  • Elisha Owusu (A. J. Auxerre de Francia)
  • Thomas Partey (Villarreal C. F de España)
  • Kwasi Sibo (Real Oviedo de España)
  • Augustine Boakye (A. S. Saint-Étienne de Francia)
  • Caleb Yirenkyi (Nordsjælland de Dinamarca)
  • Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City F. C de Inglaterra)

Delanteros

  • Kamal Deen Sulemana (Atalanta B. C. de Italia)
  • Christopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita)
  • Brandon Thomas - Asante (Coventry City de Inglaterra)
  • Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzeň de República Checa)
  • Ernest Nuamah (Olympique de Lyon de Francia)
  • Antoine Semenyo (Manchester City de Inglaterra)
  • Iñaki Williams (Athletic Club Bilbao de España)
  • Jordan Ayew (Leicester City F. C de Inglaterra)

