Colombia

Inicia la temporada de ballenas en el Pacífico colombiano: así puede ir a verlas como turista

Presenciar este espectáculo exige desplazamientos aéreos, terrestres y marítimos en momentos específicos del año

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El mejor momento de la temporada es agosto ya que por estas fechas se congregan más ejemplares - crédito @MinAmbienteCo / X
El mejor momento de la temporada es agosto ya que por estas fechas se congregan más ejemplares - crédito @MinAmbienteCo / X

El litoral del Pacífico colombiano se transforma cada año en el escenario de uno de los encuentros más sobresalientes con la naturaleza: el arribo de las ballenas jorobadas que, tras recorrer cerca de 8.500 kilómetros desde la Antártida, encuentran en estas aguas el lugar propicio para el apareamiento y la crianza de sus crías.

El fenómeno, que inicia con los primeros avistamientos en junio, alcanza su punto máximo en agosto y culmina con el regreso de los cetáceos hacia el sur en octubre, aunque algunos ejemplares pueden observarse hasta diciembre.

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Principales destinos para el avistamiento de ballenas en Colombia

Cada año, más de 3.000 ballenas jorobadas arriban a la región, consolidando a Colombia como uno de los destinos de mayor migración estacional de esta especie. Entre los lugares más reconocidos para su observación se destacan Bahía Málaga, Nuquí, la Isla Gorgona, Bahía Solano, el Golfo de Tribugá, la costa de Nariño (Tumaco, Pizarro), la costa del Cauca (Guapi), el Parque Nacional Natural Utría y el Parque Nacional Natural Sanquianga.

Bahía Málaga

Ubicada en el Valle del Cauca, Bahía Málaga es uno de los epicentros del avistamiento de ballenas en Colombia. Además de la llegada de los cetáceos, el área se distingue por su diversidad biológica, albergando cerca de 1.396 especies entre moluscos, aves, reptiles y mamíferos acuáticos. El Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga ofrece actividades como paseos en kayak, caminatas por acantilados y exploración de cuevas marinas.

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Para llegar, se recomienda viajar hasta Buenaventura por vía terrestre o aérea y, desde allí, abordar una lancha hacia Juanchaco, punto de partida para las excursiones marítimas.

Nuquí

En el Golfo de Tribugá, dentro del departamento del Chocó, se encuentra Nuquí, un sitio privilegiado por su biodiversidad y la cercanía que permite a los visitantes con las ballenas, quienes pueden observarlas a poco más de 200 metros desde las embarcaciones. Además de la temporada de ballenas, Nuquí ofrece opciones de buceo, senderismo, baños termales y recorridos por manglares.

Existen vuelos cortos desde Medellín o Quibdó hasta el aeropuerto Reyes Murillo, así como conexiones marítimas desde Buenaventura o Bahía Solano.

Isla Gorgona

El Parque Nacional Natural Gorgona se emplaza a 46 kilómetros de Guapi, en el Cauca. Su riqueza natural incluye 11 especies de ballenas y delfines, 12 clases de arrecifes de coral y más de 700 especies de flora. En Gorgona, el avistamiento se realiza exclusivamente desde tierra, en cumplimiento de políticas de protección que evitan la persecución de los cetáceos.

El acceso implica tomar un vuelo a Guapi o Buenaventura y continuar en lancha hasta la isla, trayecto que puede durar entre dos y cuatro horas.

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