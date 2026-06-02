Estos son los mensajes por los que la Procuraduría suspendió a Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil

La medida provisional fue adoptada tras la apertura de un proceso por presunta intervención en política, motivado por mensajes publicados en una red social, mientras la Procuraduría examina posibles infracciones cometidas durante el periodo electoral - crédito @alfredosaadev/X

La suspensión provisional de Alfredo Rafael Saade Vergel como embajador de Colombia en Brasil generó reacciones políticas después de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria en su contra por presunta participación indebida en política, derivada de mensajes publicados en X.

La Procuraduría sostuvo que Saade habría usado su cuenta en X —en la que se identifica como embajador— para “participar de manera indebida en controversia política” al publicar mensajes con los que habría intentado “generar su apoyo en favor de una campaña política y hacer parte de la controversia que la actual campaña suscita”.

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En paralelo, el diario colombiano El Espectador informó que la suspensión se extendió hasta el 21 de junio de 2026, fecha prevista para la segunda vuelta presidencial.

Saade generó debate sobre los límites de la intervención política de funcionarios diplomáticos tras difundirse publicaciones que la Procuraduría evaluó para valorar una eventual participación indebida en política.

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Los mensajes en X que motivaron la investigación

La investigación surgió por mensajes divulgados desde la cuenta del embajador.

Entre los textos citados, según conoció El Tiempo, uno fue publicado el 1 de junio a la 1:42 p.m. y dirigido a Gustavo Petro: “Presidente Gustavo Petro. Victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate, Colombia”.

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La investigación en curso abarca mensajes publicados por el diplomático, los cuales han generado debate sobre la actuación de servidores públicos en campaña, con la participación de la Dirección Nacional de Investigaciones - crédito captrura de pantalla @alfresdosaabev / X

Otro mensaje, también conocido por el medio citado, aludió a tensiones con figuras políticas cercanas al Gobierno en el pasado 31 de mayo a a las 7:40 p.m. “Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solos los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme. Gustavo Petro. Iván Cepeda. Gustavo Bolívar”,

La Procuraduría expresó su preocupación por la posibilidad de que Saade hubiera sobrepasado los límites legales de su función pública durante el proceso electoral, de acuerdo con lo informado por El Tiempo.

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El procedimiento y alcance de la suspensión

Como parte de la indagación, la Procuraduría solicitó el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones para que, en un término de cinco días, adelantara una inspección completa de la red social X de Saade.

La pesquisa ya fue comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores, informó el mismo medio.

La Procuraduría indicó que la suspensión provisional buscó evitar que Saade incurriera en más acciones que pudieran evaluarse como participación indebida en política mientras avanzaba la investigación.

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El organismo aclaró que se trató de una medida cautelar y no definitiva.

El procedimiento disciplinario continuará y Saade tendrá la garantía de ejercer su defensa dentro de la investigación.

Los documentos revisados incluyen mensajes alusivos a personalidades vinculadas al gobierno, generando controversia y reflexión sobre los límites de la neutralidad en el servicio exterior colombiano - crédito captura de pantalla @alfredosaadv

La medida, de carácter cautelar, permitirá que el proceso avance conforme a las reglas del trámite disciplinario mientras se verifican los hechos.

El embajador Alfredo Saade solicita la renuncia de Gustavo Petro a la Presidencia

El embajador Alfredo Saade pidió al presidente Gustavo Petro que renuncie a la presidencia para dedicarse de lleno a la campaña de Iván Cepeda, una solicitud que apareció después de la primera vuelta del 31 de mayo y a menos de tres semanas de la segunda vuelta del 21 de junio, cuando se definirá si el oficialismo conserva el poder o si Colombia gira hacia otra opción política, según Revista Semana.

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El pedido surgió horas después del preconteo oficial de la Registraduría Nacional, que dejó a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con 10.361.499 votos y a Iván Cepeda en el segundo con 9.688.361 sufragios, resultado que obligó a una nueva jornada electoral.

El mensaje emitido por el embajador de Colombia en Brasil marca un precedente y eleva la tensión política dentro del Ejecutivo, en medio de una campaña electoral polarizada - crédito presidencia de Colombia

Esa diferencia instaló dentro del oficialismo la discusión sobre cómo sumar apoyos para revertir el resultado en la ronda definitiva.

Las declaraciones de Saade coincidieron con una serie de mensajes del presidente Petro en redes sociales, en los que dejó ver que tendrá una participación más activa en las semanas previas a la segunda vuelta.

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En uno de esos pronunciamientos sostuvo que era necesario “dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia”.

El jefe de Estado afirmó: “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. Esa definición alimentó el debate sobre el alcance del papel presidencial durante una campaña en curso.

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Petro también aseguró que tomará sus propias decisiones y sostuvo que hacen falta tres millones de votos adicionales para alcanzar la victoria en la segunda vuelta.