Boca Juniors despidió a su técnico y Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, está en carpeta

Néstor Lorenzo se unió a la selección Colombia en el 2022, luego de que la Tricolor no clasificara a la Copa Mundial de la FIFA de Qatar -crédito Cristian Bayona/Colprensa

El director técnico Néstor Lorenzo apareció como candidato para dirigir a Boca después del Mundial 2026, en un escenario en el que el club argentino da por probable la salida de Claudio Úbeda y evalúa un recambio que choca con el calendario de la selección Colombia

El principal obstáculo es de fechas: Boca Juniors iniciaría la pretemporada el 16 de junio, cuando Colombia apenas estará comenzando su participación en la Copa del Mundo, y el equipo argentino tiene por delante los playoffs de la Copa Sudamericana entre el 21 de julio y el 23 de julio ante O’Higgins de Chile.

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Medios argentinos apuntan el nombre de Lorenzo como el que más seduce a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme por su perfil, su experiencia y su forma de trabajo, aunque el contexto dificulta cualquier posibilidad inmediata.

El rumor surge mientras Colombia se prepara para el Mundial 2026. La selección integra el grupo K junto a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal. Si Lorenzo finalmente aterrizara en La Bombonera, lo haría casi sin preparación con el grupo y con un margen de trabajo muy corto antes de una serie decisiva.

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Lorenzo evitó hablar de su futuro y Mohamed también aparece en la lista

Néstor Lorenzo llegó hasta la final de la Copa América USA 2024 con la selección Colombia - crédito REUTERS/Luisa González

Cuando presentó la convocatoria de Colombia para el Mundial, Néstor Lorenzo fue consultado sobre su continuidad al frente de la selección. En rueda de prensa, el entrenador evitó confirmar cualquier escenario posterior al torneo y concentró su respuesta en la cita mundialista.

“No voy a hablar de eso, no lo sé. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí. Me preparo para el Mundial, nada más, no pienso después del Mundial. Dios dirá. Les quiero agradecer todos y, a todo el pueblo colombiano, unido para alentar a la Sele”, dijo Lorenzo.

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La alternativa de Antonio Mohamed también enfrenta condicionantes. A diferencia de Lorenzo, cuyo contrato con Colombia termina después del Mundial y sobre quien no se menciona una renovación, Mohamed tiene vínculo vigente con Toluca de México y ya trabaja en la planificación del próximo semestre, luego de ser campeón de la Concachampions con los “Diablos Rojos” de México.

Néstor Lorenzo se anima a soñar con la selección Colombia en el Mundial 2026

Soccer Football - International Friendly - Colombia v Costa Rica - Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogota, Colombia - June 1, 2026 Colombia's Jefferson Lerma and teammates celebrate after the match REUTERS/Luisa Gonzalez

El seleccionador Néstor Lorenzo dijo que está ilusionado y que tiene fe en que Colombia hará un gran Mundial tras el 3-1 sobre Costa Rica en El Campín, un amistoso de despedida de la afición que también sirvió para recuperar confianza después de los tropiezos de marzo y avanzar en la puesta a punto de un plantel que todavía suma jugadores y busca mejor funcionamiento.

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El técnico vinculó esa preparación con una exigencia concreta del torneo: advirtió que en el Mundial se jugará más tiempo que en este amistoso, en el que consideró que hubo pocos minutos efectivos pese a lo implementado por la FIFA sobre el tiempo real de juego. También explicó que cinco jugadores se incorporaron apenas en el entrenamiento del día anterior, un dato que usó para valorar el rendimiento colectivo.

El técnico Néstor Lorenzo empezará en los próximos días la concentración de la selección Colombia en Medellín para el Mundial 2026 - crédito FCF

Lorenzo agradeció el ambiente en Bogotá y comparó la despedida con las previas de 2014 y 2018. “Agradecer a la gente que acompañó, fue una fiesta. Recuerdo los partidos de despedida a los Mundiales de 2014 y 2018, este fue un partido más serio”.

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En esa misma declaración, el entrenador sostuvo que el rival ofreció una medida útil para el equipo. “Costa Rica está en formación, pero está trabajando bien; fue una buena prueba. Ayer llegaron cinco jugadores al primer entrenamiento y ha sido positivo. El marco fue impresionante y nos emociona. Vamos a dar lo mejor para llevar a Colombia a lo más alto. Estoy ilusionado. Veo a los muchachos y tengo fe en que vamos a hacer un gran Mundial”, afirmó Lorenzo.