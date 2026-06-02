Renunció el director nacional de Cambio Radical: el partido asumirá una dirección transitoria hasta la convención que elegirá al sucesor

Director nacional de Cambio Radical presenta su renuncia, que fue aceptada por la colectividad - crédito Cambio Radical

El Comité Central de Cambio Radical aceptó el 28 de mayo de 2026 la renuncia de Germán Córdoba Ordóñez como director nacional del partido y definió una conducción transitoria.

“La dirección del partido será ejercida de manera colegiada por los doctores Enrique Vargas Lleras y Fuad Char Abdala”, informó la colectividad en un comunicado fechado en Bogotá D.C. el 2 de junio de 2026.

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En ese mismo comunicado, el partido precisó que la dupla asumirá “hasta tanto se realice la Convención Nacional del Partido Cambio Radical”, instancia que, según el texto, está encargada de elegir “en propiedad” al próximo director nacional.

El pronunciamiento también ubicó el cierre del ciclo de Córdoba Ordóñez en su línea de tiempo interna: “Cargo que desempeñó desde el 31 de agosto de 2018 hasta la fecha”, señaló el Comité Central al referirse a la gestión del dirigente saliente.

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El Comité Central de Cambio Radical aceptó el 28 de mayo de 2026 la renuncia de Germán Córdoba Ordóñez como director nacional del partido y definió una conducción transitoria - crédito Cambio Radical

Sobre su salida, el órgano directivo indicó que en la reunión del jueves 28 de mayo “se tomó la decisión de aceptar la renuncia del doctor Germán Córdoba Ordóñez como Director Nacional de esta colectividad”.

El Comité Central añadió una mención a la continuidad política del partido al afirmar que la decisión “mantiene vivo el legado y los principios del líder natural de esta colectividad, Germán Vargas Lleras”.

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En el mismo texto, la dirección partidaria aseguró que “la decisión adoptada envía un mensaje de unidad, liderazgo y fortalecimiento institucional para toda la colectividad”.

Cambio Radical se la juega con Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

El Partido Cambio Radical anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial, tras conocerse los resultados de la primera jornada electoral - crédito @PCambioRadical/X

Cambio Radical anunció el domingo 31 de mayo de 2026 su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, una definición que ordena al partido en el bloque opositor tras la primera vuelta y busca influir en la disputa final contra Iván Cepeda, según el comunicado oficial de la colectividad divulgado tras la jornada electoral.

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La decisión se conoció después de un conteo en el que de la Espriella obtuvo 43,72 % de los votos y el senador Cepeda alcanzó 40,92 %, cuando el escrutinio iba en 99,3 % de las mesas. Esa diferencia dejó la elección en una de las contiendas más cerradas de los últimos años y cerró el paso al resto de candidatos..

El partido presentó su posición en un comunicado oficial en el que vinculó su respaldo al balance político de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. La colectividad sostuvo que la votación de primera vuelta expresó un rechazo ciudadano al rumbo del país y resolvió acompañar al candidato al que identifica como opción para la fase final de la elección.

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“Desde el Partido Cambio Radical celebramos la decisión tomada por los colombianos en democracia y el mensaje claro y contundente que millones de ciudadanos expresaron en las urnas este domingo”, afirmaron.

Un hombre con barba y traje oscuro, luciendo un pin de la bandera colombiana, posa frente a un fondo repetido con los logos de Cambio Radical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo documento, Cambio Radical aseguró que el resultado electoral reflejó el malestar de “millones de colombianos cansados de la corrupción, el desgobierno, la improvisación y las falsas promesas del Gobierno Petro”.

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La colectividad agregó que los votantes expresaron su rechazo “al deterioro de la seguridad, a la incertidumbre económica, a la falta de autoridad y a un Gobierno que ha dividido al país mientras millones de familias sienten frustración y preocupación frente al futuro de Colombia”, según la misma fuente.

La colectividad añadió una interpretación del resultado de primera vuelta y la conectó con su decisión de respaldo. “Consideramos que las urnas hablaron y evidenciaron que existe una mayoría de colombianos que quiere recuperar el rumbo del país, fortalecer las instituciones, reactivar la economía, generar empleo y devolverle la esperanza a Colombia”, afirmó el partido en su comunicado.

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