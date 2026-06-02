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Segunda vuelta en Colombia: Mhoni Vidente lanza su predicción sobre el próximo presidente

La astróloga aseguró que la contienda se decidirá entre dos proyectos opuestos y afirmó que la izquierda atraviesa uno de sus momentos más complejos de cara a las urnas

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Mhoni Vidente predice el resultado de la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Visuales IA Infobae
Mhoni Vidente predice el resultado de la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Visuales IA Infobae

La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a captar la atención del público colombiano tras emitir nuevas predicciones sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026.

Luego de que se confirmara que la definición presidencial pasaría a una segunda vuelta, la vidente utilizó sus plataformas digitales para compartir su visión respecto a lo que podría ocurrir en la fase final de la contienda entre Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional) e Iván Cepeda (Pacto Histórico).

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En mensajes difundidos después de la primera ronda electoral, Mhoni Vidente recordó que ya había anticipado este escenario: “Ya les dije, la predicción es que Gustavo Petro echó a perder completamente la izquierda en Colombia por esas relaciones tan oscuras que lo llevaron con Nicolás Maduro, con la gente de la izquierda, con Lula. Va a perder, va a arrasar la extrema derecha en Colombia”.

La astróloga interpretó que la izquierda, encabezada por el actual gobierno, atraviesa uno de sus momentos más complejos y que las alianzas internacionales habrían debilitado su posición en las urnas.

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Desde el inicio del proceso electoral, Mhoni Vidente aseguró que ninguna de las fuerzas políticas lograría la victoria en la primera vuelta y que la decisión quedaría aplazada para el balotaje, una predicción que sus seguidores destacaron luego de confirmarse el resultado oficial.

“La elección presidencial continuará en una segunda vuelta”, afirmó la vidente en una de sus intervenciones digitales, invitando a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y a participar activamente en la definición del futuro del país.

En cuanto al desenlace del proceso, la astróloga fue directa al señalar al candidato que, según su visión, tiene mayores posibilidades de resultar electo. “El candidato que tendría mayores posibilidades sería el abogado y político Abelardo de la Espriella”, sostuvo Mhoni, generando de inmediato reacciones en redes sociales. Sus palabras desataron debates entre quienes respaldan sus pronósticos y quienes los critican, recordando que este tipo de predicciones carecen de sustento científico y deben considerarse parte del ámbito esotérico y de entretenimiento.

Las intervenciones de Mhoni Vidente no solo han tenido eco en Colombia, sino también en otros países, donde suele ser consultada sobre procesos electorales y acontecimientos internacionales. “Es la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero salgan a votar…”, insistió la astróloga, subrayando la importancia de la participación ciudadana en la segunda vuelta del 21 de junio, cuando se conocerá quién será el próximo presidente de Colombia.

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