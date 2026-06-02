Colombia

Paula Andrea Betancur habló sobre el país y reveló su voto en medio de dificultades en su empresa: “Un momento muy decisivo”

La ex Señorita Colombia abordó la crisis del sector salud en el país y describió el impacto que esa situación tuvo en la empresa estética que administra junto a su esposo. También pidió impulsar las empresas y el emprendimiento

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Paula Andrea Betancur habló de crisis en su empresa y reveló por quién votará - crédito @paulaandreabetancur/ Instagram
Paula Andrea Betancur habló de crisis en su empresa y reveló por quién votará - crédito @paulaandreabetancur/ Instagram

La empresaria y exreina de belleza Paula Andrea Betancur expresó públicamente su postura política tras advertir sobre el impacto negativo que ha sufrido su empresa de belleza en el contexto actual de Colombia.

La empresaria sostuvo que la coyuntura política y económica representa un desafío considerable para quienes impulsan el sector privado.

Acompañada por su esposo, el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta, la ex Señorita Colombia remarcó la importancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el entramado económico nacional. “Estamos en un momento muy decisivo para Colombia y los que amamos, queremos y creemos en la patria, hacemos empresa y luchamos por estar acá. Queremos esa Colombia de colombiano alegre y emprendedor, que crezcan las pymes y las microempresas”, puntualizó Betancur en entrevista con Lo sé todo.

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Ambos subrayaron que la estabilidad del sector empresarial depende de un mayor respaldo institucional, especialmente ante la incertidumbre generada por las reformas en discusión en el Congreso.

“Estamos viviendo épocas muy difíciles. El tema de salud está muy complejo, no hay medicamentos ni atención. Es duro porque Colombia se ha caracterizado por ese respaldo y esos profesionales extraordinarios”, afirmó Betancur, en entrevista con el programa de televisión Lo sé todo.

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La pareja también analizó la situación del sistema sanitario desde su experiencia como administradores de la Clínica Dermatológica y Estética Luis Miguel Zabaleta en Bogotá. Zabaleta advirtió sobre las dificultades logísticas que atraviesa el sector, en particular la escasez de medicamentos y la interrupción en los servicios de atención. Ambos coincidieron en que el sector salud requiere un cambio de gestión en el Ejecutivo.

La pareja de Betancur se refirió además a la situación de la seguridad en el país. “El tema de la seguridad también nos preocupa; es un momento de no ser radicales y votar a conciencia de que estamos buscando el bienestar para la patria”, dijo Zabaleta,

Consultada sobre su voto en la segunda vuelta presidencial, Paula Andrea Betancur respondió: “Firme por la patria. Por supuesto, Abelardo”, en referencia a Abelardo de la Espriella. Su esposo ratificó esa decisión, alineando la postura de la familia Zabaleta Betancur de cara a los comicios. La empresaria explicó que la decisión responde a la necesidad de un liderazgo que refuerce la confianza en el sector privado y garantice condiciones estables para el desarrollo de las empresas.

El abogado Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, después de alcanzar el 43,7% de los votos, equivalente a más de 10,3 millones de sufragios, según los resultados oficiales preliminares. De la Espriella se posicionó por encima de Iván Cepeda, quien recibió el 40,9% de los votos, alrededor de 9,6 millones. Ninguno de los candidatos superó el umbral de mayoría absoluta, por lo que ambos avanzarán a la segunda vuelta.

La votación se llevó a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 y reflejó niveles elevados de participación. Los resultados dejaron en tercer lugar a Paloma Valencia, quien obtuvo el 6,9% de los votos. El voto en blanco representó cerca del 1,7% del total, mientras que otros candidatos no lograron una incidencia significativa en el resultado general de la elección.

La campaña de Abelardo de la Espriella se centró en propuestas como la construcción de mega prisiones, la reducción del aparato estatal y la modificación de políticas educativas, mientras que Iván Cepeda basó su plataforma en la defensa de derechos humanos y el fortalecimiento de las políticas sociales, continuando la línea del actual gobierno. El proceso electoral ha sido seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, debido al contraste entre las propuestas de ambos candidatos y al contexto político del país.

De acuerdo con el calendario oficial, la segunda vuelta presidencial se celebrará el 21 de junio de 2026. En esta jornada, los ciudadanos deberán elegir entre los dos candidatos más votados para definir quién asumirá la presidencia durante el próximo periodo. El resultado dependerá en gran medida de la redistribución de los votos obtenidos por los candidatos que no superaron la primera vuelta, así como del comportamiento de los electores que optaron por el voto en blanco o no participaron en la primera jornada.

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