Colombia

Campanita no pagó la ropa que utilizó en las galas del ‘La casa de los famosos Colombia’, aseguró marca de moda

El bailarín y la marca de moda que lo respaldó protagonizaron un cruce tenso después de que le reclamaran el incumplimiento en el pago de trajes exclusivos que usó durante el programa de televisión

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Campanita, con sombrero, blusa transparente negra y pantalones de encaje, se lleva las manos a la cara con expresión de llanto en un estudio de televisión.
Campanita, participante de La Casa de los Famosos Colombia, fue acusado por una marca de ropa de no cumplir con el contrato de pago por vestirlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La marca de ropa Versa For Men acusó al bailarín profesional Campanita de incumplir el pago del vestuario que usó en La casa de los famosos Colombia.

“Para todos nuestros clientes y todas las personas del mundo de la confección y diseño saben que realizar una prenda no es para nada ni fácil ni sencillo, todo viene desde el esfuerzo la dedicación y el amor que le pones a cada trabajo que realizamos, hoy queremos compartir algo que nos sucedió con alguien que consideramos como amigo y en alguien a quien le brindamos nuestro apoyo y confianza“, fue le mensaje con el que acompañaron el comunicado en su cuenta de Instagram.

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Los diseñadores aseguraron, en un texto en el que detallaron lo ocurrido, que confeccionaron 26 trajes exclusivos para el bailarín y que la inversión ascendió a $11.658.000, sin incluir costos de representación ni otros gastos indirectos.

El gesto de Juanda Caribe con Campanita que conmovió a los televidentes en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
El gesto de Juanda Caribe con Campanita que conmovió a los televidentes en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Según el comunicado de la firma de ropa masculina, el monto está respaldado con facturas. La empresa afirmó además que la propuesta de pago de Campanita y su equipo fue de $2.324.000 pesos.

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Qué reclama la marca

Versa For Men sostuvo que el valor de su trabajo no fue reconocido. En el texto, indicó que el proceso incluyó múltiples entregas bajo presión, cambios de último minuto y la exigencia de mantener el nivel en cada aparición.

La firma también señaló que la estrategia de vestuario buscaba dar visibilidad tanto al participante como a la moda colombiana, pero que el resultado fue una experiencia económicamente insostenible y sin el reconocimiento esperado.

El cierre del comunicado

“Exigimos respeto, reconocimiento y valoración por el trabajo real, el talento y la dedicación”, concluyóVersa For Men en el comunicado.

La casa de los famosos Colombia
Campanita es acusado por la marca que lo vistió en la casa de los famosos de no cumplir con el pago pactado - crédito @versaformen/IG

La marca reiteró en ese texto su malestar por el trato recibido de parte de Campanita y su compromiso con la calidad y el profesionalismo en la industria nacional.

Los comentarios en la publicación no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Dejen de trabajar con influenciadores que todo lo quieren regalados”; “Este no es el medio para reclamar las cosas, firmen un contrato y se libran de todo eso”; “No es la primera vez que les pasa, siempre ponen las mismas quejas”; “No entiendo por qué no cobran anticipado”, entre otros.

Hasta el momento no se ha conocido una respuesta o reacción por parte del concursante afirmando o desmintiendo la situación, por lo que se espera que aclare lo que ocurrió.

Quién es Campanita y su historia de amor

Gracias a un contrato que se ganó con una compañía de baile en su natal (Cali, Valle del Cauca), Franck Stiward Luna Valencia como es el nombre real deCampanitasalió muy joven del país. Su talento como bailarín profesional de salsa caleña lo llevó a Turquía, Egipto, Italia, Alemania entre otros lugares que ha conquistado con sus pasos. “A los 14 años aprendí a ser independiente”.

'Campanita', 'Desafío XX' junto a su novio Álex
'Campanita', participante del 'Desafío XX' contó que conoció a su novio por Tinder - crédito @_campanita15/Instagram

En 2019, estando en Turquía,Campanitaconoció por medio de una aplicación al hombre con el que hoy comparte su vida. “Nosotros hicimos match en Tinder, nos empezamos a hablar, pero todo fue por chat”, contó el bailarín.

“Él es doctor, es enfermero también. Había ido a Turquía a hacer un trabajo con el grupo de él y nosotros solamente hicimos ‘match’ por Tinder. Duró los años consecutivos hasta el año anterior 2023, cuando yo terminé en Ámsterdam, regresé a Egipto y él me volvió a escribir. Volvimos a hablar nuevamente y retomamos todo. Yo le dije que si me quería visitar y él me fue a conocer hasta allá. Fue literal un flechazo, teníamos la química”, resumió el joven participante de La casa de los famosos Colombia.

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