Colombia

Abelardo de la Espriella advirtió al presidente de Argentina, Javier Milei, sobre riesgo democrático en Colombia: “Buscan concretar un fraude y atornillarse al poder”

El candidato presidencial envió una advertencia sobre la situación institucional del país al presidente argentino, después de que el mandatario publicara un mensaje de felicitación por los resultados electorales

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Abelardo de la Espriella advirtió a Javier Milei sobre una amenaza a la democracia en Colombia tras la primera vuelta electoral. luego de que el mandatario argentino lo felicitara por su triunfo en primera vuelta - crédito Nathalia Angarita/Agustin Marcarian/Reuters
Abelardo de la Espriella advirtió a Javier Milei sobre una amenaza a la democracia en Colombia tras la primera vuelta electoral. luego de que el mandatario argentino lo felicitara por su triunfo en primera vuelta - crédito Nathalia Angarita/Agustin Marcarian/Reuters

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella advirtió al presidente argentino Javier Milei sobre lo que describió como una amenaza a la democracia en Colombia, tras recibir una felicitación pública por su desempeño en la primera vuelta.

De la Espriella publicó un mensaje en sus redes sociales en el que sostuvo que, por primera vez en la historia del país, “un presidente y su candidato decidieron no reconocer los resultados electorales”, y pidió seguimiento internacional: “Argentina y toda la comunidad internacional deben tener los ojos puestos en Colombia y ejercer acompañamiento”.

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El mandatario argentino felicitó al aspirante por superar los 10 millones de votos en la primera vuelta. En su mensaje, afirmó que el resultado reflejaba “el anhelo de libertad y progreso del pueblo” y la voluntad de rechazar “el fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

Por su parte, Abelardo de la Espriella acusó al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda de intentar “pasar por encima de la democracia, concretar un fraude y atornillarse al poder, como en su momento lo hizo Maduro en Venezuela”, y señaló que esa postura puede afectar la estabilidad institucional.

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El candidato colombiano, Abelardo de la Espriella solicitó vigilancia internacional y el acompañamiento de países como Argentina para asegurar la transparencia electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato colombiano, Abelardo de la Espriella solicitó vigilancia internacional y el acompañamiento de países como Argentina para asegurar la transparencia electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las afirmaciones surgieron tras la negativa de Petro y Cepeda a reconocer los resultados del preconteo electoral. El candidato aseguró que su proyecto generó “fervor popular” y que sus adversarios respondieron al cuestionar la legitimidad del proceso; 12 horas después de las primeras objeciones, Petro aclaró que no existen pruebas de irregularidades en la jornada.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a De la Espriella con Cepeda, que al parecer cuenta con el respaldo del actual presidente, Gustavo Petro.

El presidente Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta

El presidente argentino Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en primera vuelta de las elecciones en Colombia - crédito Amir Cohen/Reuters
El presidente argentino Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en primera vuelta de las elecciones en Colombia - crédito Amir Cohen/Reuters

El mandatario argentino Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia y sostuvo, a través de sus redes sociales, que el resultado expresa “el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano”, en una contienda que se definirá el 21 de junio y que enfrentará al candidato de Defensores de la Patria con Iván Cepeda, postulante respaldado por el presidente Gustavo Petro.

De la Espriella obtuvo 43,62% de los votos y Cepeda alcanzó 41,13%, con una diferencia de 559.791 sufragios, según los resultados de la primera vuelta celebrada el domingo 31 de mayo. La segunda vuelta definirá si el líder opositor logra convertir esa ventaja en una victoria presidencial frente al candidato del Pacto Histórico.

Milei escribió en sus redes sociales: “LA LIBERTAD AVANZA. Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.

Milei destacó en sus redes que la victoria de De la Espriella refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano - crédito @JMilei/X
Milei destacó en sus redes que la victoria de De la Espriella refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano - crédito @JMilei/X

En el mismo mensaje, el mandatario argentino agregó: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

También planteó el alcance político que, a su juicio, tendría una victoria en la segunda vuelta. “De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, afirmó Milei.

El candidato de Defensores de la Patria llegó a la elección con una campaña centrada en la mano dura y el rechazo a las “castas políticas”, en una línea que el texto fuente emparenta con Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Donald Trump en Estados Unidos.

Su salto electoral se produjo después de haberse mudado a Florencia en 2024 para apartarse un tiempo del ejercicio del derecho. Allí comenzó a considerar la posibilidad de aspirar a la Casa de Nariño, y luego regresó a Colombia para lanzar su candidatura, pese a que en varias ocasiones había dicho que no entraría en política.

Bajo la propuesta Defensores de la Patria: El Milagro de los Nunca, también llamada “Patria Milagro”, Abelardo de la Espriella presentó su programa para la presidencia de 2026-2030. El plan reúne 13 propuestas y combina un discurso anticomunista, el rechazo a una Asamblea Constituyente y una agenda de intervención institucional inmediata.

Entre sus metas numéricas figuran un crecimiento económico de 7% anual, una reducción del tamaño del Estado de hasta 25% y que en 2030 el 100% de la contratación pública opere con tecnología blockchain. Esa hoja de ruta plantea una reestructuración profunda del aparato estatal y del funcionamiento administrativo.

En seguridad e institucionalidad, propone una “limpieza” institucional con intervención inmediata de las cabezas de las entidades públicas. El programa da prioridad a Ecopetrol con el argumento de eliminar corrupción y presuntos nexos con economías ilegales.

Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,62% de los votos en la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda, apoyado por Gustavo Petro, el 21 de junio - crédito Luisa González
Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,62% de los votos en la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda, apoyado por Gustavo Petro, el 21 de junio - crédito Luisa González

La plataforma también incluye un blindaje constitucional para prohibir de forma explícita “la combinación de todas las formas de lucha” como estrategia política. En esa misma línea, descarta de manera tajante una Asamblea Constituyente.

El capítulo de orden público prevé fortalecer el uso de inteligencia militar, el análisis financiero y la extinción de dominio exprés sobre bienes vinculados al narcotráfico y al contrabando. La violencia contra la mujer aparece en ese mismo apartado y queda definida como un problema prioritario de orden público.

La respuesta central de su plan económico es reducir el aparato estatal hasta en una cuarta parte mediante la eliminación y fusión de entidades de gasto público consideradas superfluas. Esa política se complementa con una rebaja de cargas tributarias para empresas y ciudadanos y con una flexibilización de trámites para incentivar la inversión privada.

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