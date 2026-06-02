Chayanne generó furor entre sus fans en Colombia tras anunciar nuevos proyectos y alimentar rumores de gira: “Me están llamando mucho”

El artista puertorriqueño hizo referencia a constantes intentos de contacto desde Colombia, lo que avivó los rumores de nuevos proyectos para sus fans locales - crédito @chayanne/Instagram

Reconocido como uno de los artistas más queridos del pop latino, Chayanne ha mantenido durante décadas una estrecha relación con el público colombiano. Su trayectoria musical, marcada por éxitos como Un siglo sin ti, Dejaría todo y Torero, lo ha consolidado como un referente internacional, capaz de llenar estadios y agotar boletería en cada ciudad que visita.

A lo largo de los años, el cantante puertorriqueño ha ofrecido múltiples conciertos en Colombia y ha participado en colaboraciones que refuerzan su conexión con el país. Además de su carisma en el escenario, la cercanía que mantiene con sus seguidores a través de las redes sociales lo ha convertido en una figura influyente que genera expectativa ante cualquier novedad en su carrera.

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En ese contexto, el intérprete volvió a ser tendencia recientemente luego de publicar un mensaje en X (antes Twitter) que desató la euforia de sus fanáticos colombianos. “Últimamente me están llamando mucho de un +57 🤔 ya me están dando ganas de contestar…”, escribió Chayanne, en clara alusión al prefijo telefónico de Colombia. El comentario, breve pero sugestivo, provocó una avalancha de reacciones y especulaciones en redes sociales sobre la naturaleza del proyecto que podría estar preparando para el público local.

El cantante Chayanne insinuó en sus redes sociales que ha recibido muchas llamadas desde Colombia, lo que despertó entusiasmo entre sus seguidores por un posible anuncio relacionado con el país - crédito @CHAYANNEMUSIC/ X

El artista se encuentra actualmente recorriendo América Latina como parte de su Bailemos Otra Vez Tour 2026, con presentaciones programadas en distintas ciudades y un cierre confirmado en Lima, Perú, el 2 de diciembre. Hasta el momento, no se ha oficializado una fecha en Colombia para el cierre de la gira ni se ha anunciado algún evento especial, lo que ha incrementado el misterio en torno a su publicación. Entre los seguidores surgieron teorías que van desde una nueva gira nacional hasta una colaboración con músicos colombianos o el lanzamiento de un sencillo dedicado al país.

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“Tú puedes volver las veces que quieras”, “siempre bienvenido”, “siempre te amaremos en Colombia”, otros comentarios se lo tomaron con humor diciendo: “Debe ser de alguna cárcel haciéndose pasar por un familiar suyo y decirle que tienen un envío perdido”, “ojo con esas llamadas desconocidas, es mejor no responder”, “Debe ser de Claro o Movistar o alguna de esas llamadas”.

La expectativa ha convertido el nombre de Chayanne en tendencia dentro de la conversación digital y ha puesto a la comunidad de fans a la espera de un anuncio oficial sobre su posible regreso a los escenarios colombianos. Mientras tanto, el mensaje del cantante sigue generando ilusión y mantiene viva la esperanza de que, muy pronto, el artista decida “contestar” a ese llamado del +57 con una noticia para sus seguidores en Colombia.

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