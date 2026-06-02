Colombia

Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo de la congresista de EE. UU. María Elvira Salazar y pidió vigilancia electoral internacional: “Quieren robarse las elecciones”

El aspirante presidencial reaccionó a un mensaje de apoyo proveniente del Congreso estadounidense y lo calificó como un respaldo clave en la recta final de la campaña

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La congresista estadounidense María Elvira Salazar envió un mensaje de respaldo a Abelardo de la Espriella tras su paso a la segunda vuelta - crédito María Elvira Salazar/X y Abelardo de la Espriella/X
La congresista estadounidense María Elvira Salazar envió un mensaje de respaldo a Abelardo de la Espriella tras su paso a la segunda vuelta - crédito María Elvira Salazar/X y Abelardo de la Espriella/X

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella reforzó su discurso político tras los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo, en los que obtuvo la mayor votación y avanzó a la segunda ronda del 21 de junio junto al senador Iván Cepeda.

En medio del ambiente de polarización, el aspirante agradeció públicamente el respaldo de la congresista estadounidense María Elvira Salazar y pidió acompañamiento internacional para el proceso electoral, al tiempo que lanzó fuertes acusaciones contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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De la Espriella afirmó en su cuenta de X que “por primera vez en la historia de Colombia, un presidente y su candidato se quieren robar las elecciones”, al referirse a las dudas que ha planteado sobre el sistema de escrutinio y al pronunciamiento del presidente Petro sobre la validez del preconteo

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de la congresista estadounidense María Elvira Salazar y pidió acompañamiento internacional para el proceso electoral - crédito Abelardo de la Espriella/X
Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de la congresista estadounidense María Elvira Salazar y pidió acompañamiento internacional para el proceso electoral - crédito Abelardo de la Espriella/X

Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%, en una contienda que definió el paso de ambos a la segunda vuelta presidencial.

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Respaldo de María Elvira Salazar y llamado internacional

El debate se intensificó luego del pronunciamiento de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien celebró el avance de De la Espriella a la segunda vuelta.

En su mensaje, la legisladora republicana expresó: “Abelardo de la Espriella ha demostrado liderazgo firme y se ha ganado el respeto y apoyo de millones de colombianos. Los resultados de hoy envían un mensaje contundente: millones de colombianos rechazan el rumbo de Gustavo Petro y quieren recuperar la seguridad, la prosperidad y la libertad”.

Salazar añadió que “la segunda vuelta será una elección entre más petrismo o un nuevo comienzo para Colombia. Orgullosamente apoyé a Abelardo en la primera vuelta y estoy convencida de que sabrá unir al país, ejercer la autoridad que Colombia necesita y derrotar a la izquierda radical. ¡Felicitaciones, Abelardo!”.

El candidato respondió agradeciendo el respaldo con un mensaje en el que afirmó: “Querida María Elvira Salazar, muchas gracias. Tu respaldo y cada una de tus palabras nos inspiran para seguir construyendo la Patria Milagro”.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar celebró el paso de Abelardo de la Espriella a la segunda vuelta presidencial y expresó su respaldo - crédito María Elvira Salazar/X
La congresista estadounidense María Elvira Salazar celebró el paso de Abelardo de la Espriella a la segunda vuelta presidencial y expresó su respaldo - crédito María Elvira Salazar/X

En su publicación, De la Espriella agregó un llamado directo a la comunidad internacional: “Por favor, continúa apoyando para que la comunidad internacional abra los ojos y ejerza vigilancia electoral”.

En el mismo mensaje, el aspirante elevó el tono de sus acusaciones al señalar: “Colombia requiere acompañamiento internacional ante Petro y Cepeda, dos aprendices de tiranos que se creen Nicolás Maduro y pretenden pasar por encima de la voluntad del pueblo. Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente y su candidato se quieren robar las elecciones a plena luz del día, desconociendo los resultados de la primera vuelta. ¡Firme por la Patria!“.

Debate por el preconteo y respuesta del Gobierno

Las declaraciones del candidato se producen en medio de la controversia por el sistema de preconteo electoral. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la validez del conteo preliminar, afirmando que “no tiene fuerza vinculante” y denunciando presuntas inconsistencias en el software de transmisión de resultados.

Petro también advirtió sobre la supuesta existencia de 800.000 registros adicionales en sistemas no oficiales, lo que, según él, afectaría la transparencia del proceso. Estas afirmaciones han sido rechazadas por sectores institucionales, que insisten en que el preconteo es solo un mecanismo informativo, mientras que el escrutinio oficial es el único con validez legal.

Iván Cepeda obtuvo su mayor fortaleza en Europa, donde se impuso en países clave como España, Francia, Italia y Suiza - crédito Lina Gasca/Colprensa
Iván Cepeda avanza a la segunda vuelta presidencial tras un reñido resultado en la primera jornada electoral, en medio de un escenario político marcado por la polarización y las denuncias sobre el sistema de escrutinio - crédito Lina Gasca/Colprensa

La controversia ha alimentado un ambiente de desconfianza política en la recta final de la campaña, con acusaciones cruzadas entre sectores del oficialismo y la oposición.

Posición internacional de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración difundida por Noticias Caracol en la que reafirmó que las elecciones en Colombia son “una decisión soberana del pueblo colombiano” y expresó respaldo al derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes.

El comunicado destacó además la participación de misiones internacionales de observación electoral, señalando que Estados Unidos se “complació en unirse a otras misiones internacionales para observar la fortaleza y resiliencia de la democracia colombiana en acción”. La declaración concluyó reafirmando la relación histórica entre ambos países.

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