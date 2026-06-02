Colombia

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de Bernie Moreno y pidió veeduría para segunda vuelta: “Frenar los intentos de fraude del Gobierno Petro”

Tras recibir el reconocimiento del senador estadounidense, el candidato presidencial advirtió sobre intentos de desconocer la voluntad popular por parte del presidente colombiano

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Abelardo de la Espriella respondió a Bernie Moreno y advirtió sobre posibles intentos de fraude - crédito Luisa González/Reuters - Mike Segar/REUTERS
Abelardo de la Espriella respondió a Bernie Moreno y advirtió sobre posibles intentos de fraude - crédito Luisa González/Reuters - Mike Segar/REUTERS

La segunda vuelta presidencial en Colombia, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio, enfrentará a dos figuras de peso: Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, senador y aspirante del Pacto Histórico.

Luego de la jornada electoral del 31 de mayo marcada por una amplia participación ciudadana, donde De la Espriella obtuvo 10.361.499 (43,74%) y Cepeda 9.688.361 (40,90%), varios políticos y presidentes de otros países salieron a pronunciarse para expresarle su apoyo al abogado.

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En este contexto, el senador de Estados Unidos, Bernie Moreno se pronunció a través de X para felicitar a De la Espriella por obtener la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. “¡Qué día en Colombia!”, expresó Moreno, quien integró la misión internacional de observadores durante la jornada.

El legislador destacó: “La belleza de la democracia se manifestó plenamente cuando el pueblo colombiano ejerció su poder para forjar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”.

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Bernie Moreno habló de la jornada electoral en Colombia
El senador republicano Bernie Moreno habló de la jornada electoral en Colombia, en la que ejerció como veedor electoral - crédito @berniemoreno/X

Moreno subrayó el significado histórico del proceso: “Como observador, me siento profundamente honrado y orgulloso de haber sido invitado y de haber presenciado esta histórica elección”.

La presencia de observadores internacionales, según Moreno, refuerza la legitimidad de los comicios. El senador enfatizó la relevancia de la relación bilateral al señalar: “La sólida alianza entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente ante la continua necesidad de una cooperación en materia de seguridad robusta frente a los desafíos compartidos”.

Moreno sostuvo que “la democracia triunfó hoy, pero el trabajo aún no ha terminado”, llamando la atención sobre la importancia de la vigilancia y el acompañamiento internacional en la etapa decisiva que se aproxima. El legislador confirmó: “Hay una segunda vuelta en tres semanas y, a petición del CNE, regresaré para observar la ronda final”.

La reacción del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella a este respaldo no tardó en llegar. El candidato utilizó la misma red social para dirigir un mensaje de agradecimiento a Moreno y la delegación internacional.

Senador @berniemoreno: En nombre del pueblo colombiano, agradezco su acompañamiento al proceso electoral del domingo”, manifestó De la Espriella, quien remarcó la magnitud de su triunfo parcial: “En nombre de más de 10 millones de compatriotas, agradezco igualmente su generosa felicitación por nuestros históricos resultados en las urnas”.

Abelardo de la Espriella pidió observación extranjera ante dudas sobre transparencia electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella pidió observación extranjera ante dudas sobre transparencia electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su respuesta, De la Espriella abordó el clima de desconfianza que algunos sectores han expresado respecto a la transparencia del proceso electoral, entre ellos el propio presidente Gustavo Petro.

El candidato insistió en la necesidad de supervisión internacional para evitar irregularidades: “Colombia requiere observación, apoyo y veeduría de la comunidad internacional para frenar los intentos de fraude del gobierno Petro y su candidato Iván Cepeda”, advirtió.

De la Espriella acusó a sus adversarios de intentar desconocer la voluntad popular: “Los aprendices de tiranos pretenden pasar por encima de la voluntad popular. Por primera vez en la historia de nuestro país, se atreven a desconocer los resultados de las elecciones. Quieren hacer lo que hizo Maduro en Venezuela”.

El intercambio entre Moreno y De la Espriella refleja la creciente atención internacional hacia el proceso colombiano, así como las tensiones políticas internas ante la inminente definición.

El candidato cerró su mensaje con un gesto diplomático: “Espero saludarlo personalmente en tres semanas”, y reafirmó su compromiso: “¡Firme por la Patria!”.

A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X
A través de X, Petro presentó lo que calificó como las "bases comprobadas" de un posible fraude electoral y cuestionó la transparencia del software de conteo - crédito Gustavo Petro/X

Gustavo Petro insiste en que hubo fraude electoral en las elecciones del domingo 31 de mayo

El presidente Gustavo Petro denunció, a través de X, la existencia de presuntas irregularidades en el proceso electoral reciente, sosteniendo lo que ya había dicho el domingo cuando se conocieron los resultados electorales donde salió vencedor Abelardo de la Espriella.

Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente”, afirmó el mandatario. Petro señaló modificaciones en el software utilizado para el preconteo de votos, presuntamente realizado por los hermanos Bautista, y sostuvo que el censo electoral fue alterado el 26 de mayo, sumando 885.409 cédulas no inscritas legalmente.

El presidente también aseguró que se incrementaron los puestos y las mesas de votación, y que 5.300 mesas presentaron conteos superiores a los votos permitidos.

En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”, añadió. Petro solicitó al registrador examinar de forma pública esas mesas, advirtiendo que, de no hacerlo, el caso pasará a la justicia. “Puedo probar ante autoridad competente estos hechos”, concluyó.

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