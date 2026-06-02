Colombia

Ciclista alertó por uno de los tramos con más robos a deportistas en Bogotá: es un sector de la autopista Norte

La joven Valentina Castañeda pidió en un video acciones contundentes contra el hurto de bicicletas al alcalde mayor Carlos Fernando Galán y a la Policía Metropolitana de Bogotá

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En total son tres los puntos señalados por la joven en la autopista Norte en los que los ladrones "harían de las suyas" - crédito @valucycling/IG

Mientras iba realizando su ruta de entrenamiento, una joven ciclista colombiana se refirió a uno de los mayores delitos que afectan a los aficionados y deportistas que, como ella, salen a practicar este deporte en Bogotá: el miedo a ser víctimas de los ladrones.

Por tal motivo, y desde su cuenta en Instagram, la creadora de contenido Valentina Castañeda denunció el que, para ella y varios de sus colegas, es considerado como uno de los puntos más peligrosos debido al robo de bicicletas que se reportan en redes sociales: está ubicado en un tramo de la autopista Norte, entre las localidad de Suba y Usaquén.

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“Pasando por la Autopista Norte, la zona donde más roban en Bogotá a ciclistas. Toda esta zona del norte es la (calle) 127, por autopista. Esta zona tiene muy poco alumbrado en la madrugada, entonces es más fácil para el ratero”, explica la ciclista al comienzo de su grabación.

La joven deportista Valentina Castañeda señaló problemas de iluminación en el tramo de la autopista Norte a la altura de la calle 153 - crédito @valucycling/IG

La joven sigue con su entrenamiento y más adelante presenta el otro tramo que es sinónimo de peligro para los amantes de la bicicleta y transeúntes que las utilizan como medio de transporte a diario.

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“Seguimos por la Autopista Norte, esta es la (calle) 140 y por toda esta vía también los delincuentes hacen de las suyas”, señala Castañeda, antes de llegar al que para ella es el peor punto.

“Y este es el punto más crítico del puente de la (calle) 153, donde no hay iluminación, están en obra y obviamente los ladrones se pueden escabullir más fácil”, recordó la ciclista, que al final de su grabación le dejó un mensaje a las autoridades capitalinas, en cabeza del alcalde Mayor Carlos Fernando Galán.

“Policía, Alcaldía, ¿hasta cuándo los robos en Bogotá? Así que ojo, ciclistas, estén superpilas en esta zona", cerró la joven el video.

crédito @valucycling/IG
"¿Hasta cuando vamos a seguir entrenando con miedo?" dejó como reflexión final la ciclista - crédito @valucycling/IG

Cifras de hurto a bicicletas en Bogotá durante lo corrido de 2026

En lo que va de 2026, Bogotá ha mostrado avances significativos en la seguridad de los usuarios de bicicleta, gracias a una combinación de medidas preventivas, presencia institucional y estrategias policiales focalizadas.

Según cifras oficiales, la capital ha registrado una disminución sostenida del hurto de bicicletas y un incremento en el número de vehículos recuperados.

Entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2026 se reportaron 1.393 casos de hurto de bicicletas, lo que representa una reducción del 37,8% frente a los 2.241 casos registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Policía de Bogotá.

El descenso en los robos se atribuye a varias estrategias institucionales, como el acompañamiento policial en las Rutas Seguras (El Verjón, Alto de Patios y autopista Norte), la realización de operativos en horarios priorizados, la captura de delincuentes en flagrancia y el seguimiento detallado a casos de hurto y reincidentes.

En materia de recuperación, hasta el 4 de abril de 2026 se han recuperado 301 bicicletas.

Durante 2025, la herramienta Registro Bici facilitó la devolución de 1.139 bicicletas a sus dueños. Este sistema ha fortalecido la capacidad institucional para identificar y devolver bicicletas robadas, contribuyendo a la reducción del delito y la confianza de los ciclistas.

Los operativos dejaron en evidencia que además de los atracos con armas blancas, robaban las bicicletas bajo el factor de oportunidad, tomando los medios de transporte de parqueaderos en algunos conjuntos residenciales del occidente y noroccidente de Bogotá - crédito Mebog
Desde las autoridades el balance durante lo corrido de 2026 ha sido de disminución en las cifras por hurto y recuperación de bicicletas - crédito Mebog

Presencia policial en ciclorrutas

Pese a que Castañeda cuestionó la falta de presencia de oficiales, desde la Alcaldía Mayor se precisó que la ciudad cuenta con un Grupo de Ciclorrutas de la Policía de Bogotá conformado por 47 uniformados, dedicados exclusivamente al acompañamiento y vigilancia de los ciclistas.

En total, más de 700 policías brindan seguridad a lo largo de 683 kilómetros de ciclorruta. El grupo especializado cumple dos funciones principales:

Además se cuenta con los programas de:

  • Acompañamiento en Rutas Seguras: Presencia directa en los corredores deportivos priorizados: Alto de Patios, vía al Verjón y Vuelta a la Sabana - Autonorte.
  • Vigilancia de ciclorrutas: Cobertura en 14 tramos de la red de ciclorrutas, operando entre las 06:00 y las 19:00 horas.

Además, se realizan operativos de impacto en horarios y lugares críticos, capturas en flagrancia, seguimiento a casos de hurto y control a reincidentes, en coordinación con los cuadrantes policiales de cada territorio.

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