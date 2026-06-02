Paloma Valencia perdió las elecciones presidenciales y tampoco volverá al Congreso: este es el listado de senadores que no seguirán desde el 20 de julio

La senadora del Centro Democrático obtuvo una votación inferior a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La senadora Paloma Valencia quedó en la tercera posición de las elecciones presidenciales en Colombia.

La ahora excandidata presidencial del Centro Democrático obtuvo 1.639.685 votos, lo que representó el 6,92% del electorado, muy distante de los dos primeros de la contienda: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Con este resultado, Valencia no solo quedó por fuera de la segunda vuelta presidencial, sino que el resultado adverso también la dejó sin posibilidades de permanecer en el Congreso de la República, al considerar que la ley establece que el candidato que quede de segundo en las elecciones presidenciales, tiene asegurada una curul en la corporación legislativa.

“Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones, e integrarán las comisiones primeras constitucionales de las respectivas cámaras”, según dispone el Estatuto de Oposición (art. 24 Ley 1909 de 2018).

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Colombian presidential candidate Paloma Valencia of the Democratic Centre party arrives to speak with supporters following the results for the first round of the presidential election, in Bogota, Colombia May 31, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, la aún congresista de oposición agradeció a sus seguidores y enfatizó que, más allá del resultado negativo, seguirá dedicándose a la política, aunque en un escenario diferente al del Congreso.

“Es una despedida que se siente pesada en el pecho, porque lo que vivimos fue real, fue bello y fue nuestro (...) Y aunque hoy cerramos esta etapa, estoy convencida de que lo mejor para Colombia sigue por delante, lo mejor está venir. Lo que sembramos con tanto amor no se pierde. Hoy somos más fuertes, más sabios y más unidos, listos para seguir construyendo ese país que nos merecemos”, indicó Valencia en sus redes sociales.

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- crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia había llegado al Congreso desde el año 2014, donde permaneció por doce años consecutivos, y en el que propuso varias iniciativas como la ley Estado Contigo, para apoyar a jefes de hogar vulnerables y crear alertas tempranas sobre niñez, y la ley Escalera de la Formalidad, orientada a la formalización gradual de empresarios con beneficios gratuitos en registros mercantiles, así como varios debates de control político a varios miembros del Gobierno de Gustavo Petro.

Otros congresistas que no estarán en el próximo Congreso

Al igual que Paloma Valencia, otros congresistas tampoco estarán presentes para la legislatura 2026 - 2030, a partir del 20 de julio.

La decisión de no buscar la reelección, la derrota en las urnas del 8 de marzo y la pérdida de toda su representación al no alcanzar el umbral exigido fueron algunas de las causas por la que varios parlamentarios serán reemplazados en menos de un mes.

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Entre quienes no continuarán por decisión propia o por enfocarse en otras aspiraciones figuran varios nombres de alto perfil nacional como María José Pizarro, Sonia Bernal, Jahel Quiroga, Robert Daza Guevara y Catalina Pérez (Pacto Histórico), al igual que María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Ciro Ramírez (Centro Democrático).

Los tres congresistas no seguirán en el legislativo para el periodo 2026 - 2030 - crédito Colprensa

En ese listado, también aparecen Efraín Cepeda, Óscar Barreto Quiroga, Carlos Andrés Trujillo, Nicolás Echeverry y Liliana Bitar (Partido Conservador); Alejandro Carlos Chacón, Jaime Durán Barrera, Miguel Ángel Pinto y Karina Espinosa (Partido Liberal) y Guido Echeverri Piedrahita, de la Coalición Centro Esperanza / En Marcha.

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La lista de derrotados incluye además a Angélica Lozano y Ana Carolina Espitia, de Alianza Verde, y a Carlos Fernando Motoa, Antonio Zabarain y Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical.

La senadora Angélica Lozano no obtuvo los votos necesarios para repetir su curul - crédito Colprensa

La salida colectiva más amplia será la del partido Comunes, colectividad derivada del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, en la que se había contemplado su participación en los escenarios políticos para un periodo de ocho años (2018-2026).

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Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez, Omar de Jesús Restrepo e Imelda Daza dejarán el Senado cuando concluya el actual periodo legislativo, luego de que se sometieran al voto popular en una lista conjunta, donde no alcanzaron el umbral del 3% y perdió toda su representación en la cámara alta.

Iván Cepeda y Aída Quilcué - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El único que aún tendría opción de mantener su curul es Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, que está presente en la segunda vuelta presidencial, compitiendo contra Abelardo de la Espriella.

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En caso de que no logre su objetivo, la ley establece que tendrá asignada su curul en representación por el sector de oposición. Mismo caso de Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda que, en caso de ser derrotados, podría cambiar del Senado a la Cámara de Representantes.