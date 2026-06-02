Colombia

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

La separación de la pareja de creadores de contenido sigue generando debate digital, luego de que surgieran rumores sobre la mudanza y la supuesta retirada de objetos del hogar, incluido un aire acondicionado

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Acusan a Sheila Gándara de llevarse el aire acondicionado tras separarse de Juanda Caribe - crédito cortesía Canal RCN
Acusan a Sheila Gándara de llevarse el aire acondicionado tras separarse de Juanda Caribe - crédito cortesía Canal RCN

La vida personal de los creadores de contenido Sheila Gándara y Juanda Caribe continúa acaparando la atención del público, incluso después del final de La casa de los famosos Colombia y la confirmación de su ruptura sentimental.

En las últimas semanas, la conversación digital se ha centrado en los detalles de su separación, especialmente después de que surgieran rumores sobre la mudanza de Sheila y la supuesta retirada de varios objetos del hogar que compartían, incluido un aire acondicionado.

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La relación terminó poco después de la participación de Juanda Caribe en el reality, donde su cercanía con Mariana Zapata y la aparición de capturas de pantalla de supuestos chats con otras mujeres incrementaron la tensión.

Juanda Caribe es desenmascarado como el supervillano de La casa de los famosos Colombia y enfrenta una dura sanción - crédito cortesía RCN
El rumor de que Sheila se llevó el aire acondicionado desató una ola de comentarios y comparaciones con otras historias de exparejas famosas - crédito cortesía RCN

Para muchos seguidores, estos episodios marcaron el punto de quiebre definitivo, mientras que otros defendieron al creador de contenido, asegurando que no existió ninguna infidelidad. Ante la controversia, Sheila comunicó en sus redes sociales que había decidido mudarse y empezar una nueva etapa lejos del influencer, mostrando imágenes de su nuevo hogar y señalando que atravesaba un proceso de recuperación tras un procedimiento médico.

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Sin embargo, lo que realmente desató el humor y la creatividad de los internautas fue el rumor de que Sheila, al dejar la casa, se habría llevado hasta el aire acondicionado. La historia creció en redes, donde muchos usuarios comentaron que ella estaba “en todo su derecho” de llevarse sus pertenencias, mientras otros recordaron casos similares de otros famosos en realities.

Una imagen generada con inteligencia artificial de Sheila posando con un aire acondicionado se volvió viral y alimentó la polémica - crédito cpatura de pantalla redes sociales / TikTok
Una imagen generada con inteligencia artificial de Sheila posando con un aire acondicionado se volvió viral y alimentó la polémica - crédito cpatura de pantalla redes sociales / TikTok

Esta situación cobró aún más fuerza cuando comenzó a circular una imagen de Sheila posando sonriente junto a un aire acondicionado, una fotografía generada con inteligencia artificial que rápidamente se hizo viral. “Sheila, entrégale ese aire acondicionado a Juanda para que deje de llorar”, decía la descripción de la publicación, que acumuló miles de ‘me gusta’ y numerosos comentarios.

Las respuestas no tardaron en llegar y, en su mayoría, siguieron el tono humorístico de la situación. “Sheila debería ser la promotora de aire acondicionado de cualquier marca”, “Mariana que se eche aire con abanico. Con mi aire no, mi amor”, y “En Barranquilla hace mucho calor como para andar dejando el aire acondicionado por ahí sin usar”, fueron solo algunas de las frases que circularon en los perfiles de entretenimiento y en los comentarios de la publicación original.

La viralización de la imagen y los memes que la acompañaron reflejaron la manera en que la audiencia digital transforma polémicas de la farándula en contenido humorístico y memes. Mientras tanto, ni Sheila ni Juanda han dado mayores declaraciones sobre la división de bienes ni han confirmado detalles sobre la mudanza o la propiedad del aire acondicionado. Juanda, por su parte, se ha limitado a negar rumores de infidelidad y a declarar en un live que hace tiempo no cometía ningún error de ese tipo, desestimando así los mensajes que circulan en las redes.

Sheila se mantiene al margen de la polémica, enfocada en su crecimiento personal y recibiendo tanto apoyo como bromas por la situación - crédito @sheilafgandara/ Instagram
Sheila se mantiene al margen de la polémica, enfocada en su crecimiento personal y recibiendo tanto apoyo como bromas por la situación - crédito @sheilafgandara/ Instagram

Sheila, por otro lado, ha optado por no responder directamente a los comentarios. Actualmente, se muestra enfocada en su proceso personal y en su nueva etapa, mientras recibe tanto mensajes de apoyo como bromas sobre la polémica del aire acondicionado. La situación ha sido comparada en redes con otras historias virales de exparejas del entretenimiento, consolidando a Sheila Gándara y Juanda Caribe como protagonistas de uno de los episodios más comentados y parodiados de la farándula digital reciente.

A pesar de la controversia, la historia deja en evidencia cómo las redes sociales transforman los hechos personales de los famosos en narrativas colectivas, donde el humor y la creatividad de los usuarios terminan por definir el tono de la conversación. Por ahora, la imagen de Sheila junto al aire acondicionado se mantiene como uno de los memes más populares, mientras el futuro de ambos creadores de contenido sigue siendo objeto de seguimiento y comentario constante en el mundo digital.

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