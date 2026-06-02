Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA

De los jugadores que celebraron aquel gol en 2014 aún podría jugar con Colombia en 2026 James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado - crédito @CONMEBOL/X

La mejor participación de la selección Colombia en un Mundial ocurrió en Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por José Néstor Pékerman llegó a los cuartos de final y terminó en el quinto lugar general.

En esa edición, Colombia avanzó hasta cuartos y fue eliminada por el anfitrión. James Rodríguez fue el máximo goleador del torneo con seis goles, un registro que lo consolidó como una de las figuras del campeonato y marcó un hito para la selección nacional.

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A lo largo de su historia, Colombia ha disputado seis ediciones de la Copa del Mundo antes de 2026. Debutó en Chile 1962 bajo el mando de Adolfo Pedernera, y registró actuaciones de carácter irregular en los mundiales siguientes, con eliminaciones en fase de grupos en 1962, 1994 y 1998.

En Italia 1990, con Francisco Maturana como seleccionador, la selección accedió por primera vez a octavos de final. El balance histórico contabiliza 22 partidos jugados, con nueve victorias, tres empates y diez derrotas.

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Camino a Brasil 2014: el mejor Mundial de Colombia

El colombiano se dio a conocer por la gran campaña que hizo en el Mundial de Brasil 2014-crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La campaña en Brasil 2014 representó el mejor desempeño colombiano en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. El equipo de Pékerman ganó todos los partidos de la fase de grupos, venciendo a Grecia (3-0), Costa de Marfil (2-1) y Japón (4-1), logrando así nueve puntos de nueve posibles.

En octavos de final, la selección superó a Uruguay por 2-0 en el estadio Maracaná, con dos anotaciones de James Rodríguez, una de ellas premiada posteriormente por la FIFA como el mejor gol del torneo. Finalmente, el trayecto colombiano concluyó en cuartos de final, tras caer 2-1 frente a Brasil, que era la selección anfitriona, ubicándose en la quinta posición general.

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James Rodríguez y los protagonistas del histórico 2014

James Rodríguez celebra el gol que abrió el marcador en el partido de la selección Colombia contra Costa de Marfil - crédito Colprensa

El ascenso de la selección en Brasil 2014 se centró en la figura de James Rodríguez, quien se destacó como máximo goleador del certamen con seis tantos, según Sporting News y FIFA.com, y recibió reconocimiento internacional por su rendimiento.

Otros jugadores como David Ospina, en la portería, y Juan Guillermo Cuadrado, en el mediocampo, también fueron piezas claves del grupo dirigido por Pékerman. El equipo instauró un estilo ofensivo que se reflejó tanto en los resultados colectivos como en las cifras individuales.

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Las otras campañas: precedentes y evolución de Colombia en los mundiales

De los 11 jugadores en la foto, cinco estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito EFE

Previo al hito de 2014, Colombia había tenido participaciones discretas en la Copa Mundial. En Chile 1962, bajo la dirección de Pedernera, el equipo fue eliminado en la fase de grupos tras empatar con la Unión Soviética y perder ante Uruguay y Yugoslavia. En Italia 1990, avanzó por primera vez a octavos de final antes de ser eliminado en tiempo extra por Camerún, con Roger Milla como figura.

En Estados Unidos 1994 y Francia 1998, la selección no logró superar la fase de grupos, a pesar de victorias parciales frente a rivales como Túnez y Suiza. Su última aparición antes de 2026 fue en Rusia 2018, nuevamente bajo Pékerman, donde Colombia alcanzó octavos de final y fue eliminada por Inglaterra en la definición por penales.

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El recorrido colombiano en los mundiales muestra un proceso de crecimiento, cuyo pico quedó reflejado en la actuación de Brasil 2014. La campaña de ese año estableció un referente en la historia futbolística del país tras alcanzar los cuartos de final y consolidar a una generación destacada de futbolistas.

Los partidos de la selección Colombia en al Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha 1

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).