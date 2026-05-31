Colombia

Por crisis energética, Isla Grande estuvo a punto de no registrar un solo voto en las elecciones presidenciales: “Queremos que el Estado nos escuche”

La comunidad del principal centro poblado de las Islas del Rosario decidió no abrir urnas como mecanismo de presión para exigir soluciones a problemas relacionados con energía, salud, educación y servicios básicos

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El puesto de votación permaneció sin participación ciudadana durante las primeras horas de la jornada - crédito X

Mientras las autoridades reportaban normalidad en la jornada electoral en la zona insular de Cartagena, los habitantes de Isla Grande protagonizaron una protesta que marcó el desarrollo de las votaciones en el archipiélago de las Islas del Rosario.

Sobre las 11:00 a. m. del domingo 31 de mayo, la Secretaría del Interior de Cartagena informó que “en las Islas del Rosario, la jornada electoral avanza con total normalidad. Las autoridades se mantienen atentas y acompañando el proceso para garantizar el orden, la seguridad y el correcto desarrollo de las votaciones”.

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Sin embargo, desde las primeras horas del día, los habitantes de Isla Grande habían puesto en marcha una protesta que incluyó la decisión colectiva de no ejercer el derecho al voto. La medida, que ya había sido anunciada previamente por la comunidad, tuvo como principal motivación la crisis energética que afecta al territorio y que completó siete días consecutivos de interrupciones en el servicio eléctrico.

Protesta por falta de energía y servicios básicos

Usuarios expresan su malestar por corte de luz en varios distritos de Lima
La falta de energía afecta servicios esenciales en el territorio - crédito X

De acuerdo con los habitantes, la abstención electoral responde a una situación que consideran insostenible y que afecta múltiples aspectos de la vida cotidiana. La falta de energía ha impactado el funcionamiento de servicios esenciales y ha generado dificultades en materia de salud, educación y bienestar social.

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Según las denuncias de la comunidad, el puesto de salud de la isla se encuentra limitado en su operación debido a la imposibilidad de refrigerar medicamentos y utilizar algunos equipos básicos. Asimismo, señalaron que niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables enfrentan dificultades por las altas temperaturas y la proliferación de mosquitos.

También indicaron que el sistema educativo ha resultado afectado por la falta de iluminación y de herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo normal de las actividades académicas.

Voceros denunciaron abandono institucional y deficiencias en servicios públicos - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS
Voceros denunciaron abandono institucional y deficiencias en servicios públicos - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

En un video difundido durante la jornada, un representante de la comunidad explicó las razones de la protesta. “No estamos bloqueando ni interfiriendo con las elecciones presidenciales, lo único que queremos es que el Estado nos escuche y haga presencia acá en el territorio, tanto la alcaldía y la gobernación, y que viva lo que estamos viviendo actualmente”, manifestó.

El mismo vocero agregó: “Son servicios públicos que contribuye a la vida y desarrollo de una comunidad. Actualmente llevamos siete días sin energía. Tenemos energía de día, pero de noche no tenemos nada”.

La comunidad exige soluciones permanentes

Isla Grande, en Islas del Rosario. Foto: Colprensa / El Universal
Los residentes afirman que la problemática es estructural y no una falla aislada - crédito Colprensa

El trasfondo de la situación incluye las dificultades presentadas en una central eléctrica entregada en 2025 por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), infraestructura que había sido concebida para atender las necesidades energéticas de Isla Grande.

Ante la protesta, el IPSE informó que adelanta los trámites correspondientes para hacer efectiva la garantía de la planta, luego de un imprevisto técnicoregistrado durante la semana anterior. La entidad también señaló que el puesto de votación contaba con respaldo energético mediante un sistema alterno de generación solar fotovoltaica.

Pese a ello, los habitantes sostienen que las dificultades van más allá de una falla puntual y responden a problemas estructurales relacionados con la prestación de servicios y la atención institucional en el territorio. Por su parte, el secretario del Interior de Cartagena sostuvo conversaciones con la comunidad y asumió el compromiso de realizar una nueva reunión con los habitantes el 3 de junio, con el objetivo de revisar la situación y buscar alternativas de solución a las problemáticas planteadas por los residentes de la isla.

La situación ocurrida en Isla Grande volvió a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan las comunidades de las Zonas No Interconectadas del país, donde la prestación de servicios esenciales depende de sistemas energéticos alternativos.

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