Colombia

Margarita Rosa de Francisco le respondió a Paola Turbay: defendió las políticas sociales de Petro y cuestionó su postura política

Las reconocidas actrices protagonizaron una intensa discusión pública tras compartir visiones opuestas sobre el Gobierno de Gustavo Petro y el futuro político del país durante

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Margarita Rosa De Francisco respondió defendiendo al gobierno y señaló que la falta de apoyo político impidió el avance de reformas sociales e impuestos progresivos - crédito Margarita Rosa De Francisco/Facebook

El debate público sobre el rumbo de Colombia en la antesala de las elecciones presidenciales escaló tras el cruce de declaraciones entre dos figuras reconocidas: la actriz Margarita Rosa de Francisco y la exreina y también actriz Paola Turbay.

La controversia surgió luego de que Turbay publicara un video en redes sociales en el que expresó su desacuerdo con la administración de Gustavo Petro y manifestó abiertamente su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, señalando que Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia.

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En su declaración, Turbay afirmó: “Su plan progresista no da resultado y hoy el país está en el momento más crítico de su historia. Estamos más endeudados que nunca, con niveles de inseguridad que no veíamos hace diez, veinte años... Las pensiones se están embolatando, la economía se estancó y súmele la gran corrupción”.

La actriz insistió en la necesidad de un cambio de rumbo, defendió la visión empresarial y pidió desterrar la narrativa que presenta a los empresarios como enemigos de la sociedad. Justificó su voto por Paloma Valencia y Oviedo, asegurando que su programa está alineado con “empleo formal, salud recuperada, seguridad, educación de calidad, agroproductivo y mercados para exportar”.

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Paola Turbay recordó sus inicios en la actuación y reveló lo que más le disgusta en el set de grabación - crédito @paolaturbay/Instagram
Turbay destaca el aumento de la inseguridad, el endeudamiento y la corrupción, y llama a dejar de estigmatizar a los empresarios en el discurso público - crédito @paolaturbay/Instagram

La respuesta de Margarita Rosa de Francisco

La réplica de Margarita Rosa de Francisco no tardó en llegar. En un extenso video, la actriz y escritora aclaró que su respuesta no era un ataque personal, sino una objeción profunda a la narrativa que, a su juicio, se repite desde sectores privilegiados de la sociedad. “Es la letanía que repite hasta el cansancio la gente de bien. Reducen a frases simplistas, y ahora en boca de una mujer hermosa y reconocida como ella, lo que ha pasado con la deuda, con la seguridad y con la salud, cuya explicación es bastante más compleja”, expresó De Francisco.

La actriz defendió al actual gobierno, argumentando que muchas de las reformas y políticas sociales no han avanzado por la falta de respaldo político y la negativa del Congreso a aprobar impuestos progresivos, especialmente a bancos y grandes empresas. “A este gobierno lo desfinanciaron por cuestiones políticas. El Congreso no aprobó los impuestos a los bancos, a las compañías de hidrocarburos, a los dueños de los fondos de pensiones y a las casas de juego, que son los que más deberían hacerlo. Y en mucho, por esa razón no pudo hacer más por tanta gente jodida de nuestro país”, sostuvo.

Sobre la salud, Margarita Rosa criticó el modelo de las EPS y defendió la necesidad de una reforma estructural. Resaltó logros en reducción de la mortalidad infantil y extensión de la cobertura en educación, así como avances en la devolución de tierras a víctimas del conflicto y el fortalecimiento de programas para el adulto mayor y las fuerzas armadas.

La declaración de Margarita Rosa de Francisco sobre alimentos tradicionales genera polémica - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG
La reforma estructural al sistema de salud, los avances en reducción de mortalidad infantil y la educación pública son puntos subrayados por Margarita Rosa De Francisco - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

“El país cerró el año 2025 con el mayor número de empresas activas de toda su historia: un 1.800.000. Los grandes empresarios tuvieron enormes ganancias en este gobierno”, remarcó, refutando así la idea de una crisis económica generalizada.

La actriz concluyó que su interés está en las voces de los sectores más vulnerables, “la gente que yo escucho no es como Paola... Es más urgente en este momento histórico, políticamente para Colombia, jugársela por los descamisados, por los que no tienen estas ropas ni viven en estas casas”. Recalcó que, bajo el actual gobierno, esos sectores han empezado a tener voz y oportunidades reales de transformación social.

“Vamos a construir la paz en donde nace la guerra y la inseguridad, que es la brutal desigualdad que Colombia ha padecido por décadas. Sin miedo, Colombia. Iván Cepeda, presidente. Y en primera”, finalizó Margarita Rosa de Francisco.

Reacción de Mafe Carrascal

La controversia fue amplificada por otras figuras públicas. La representante a la Cámara por Bogotá, Mafe Carrascal, criticó a Turbay y le reprochó su supuesta desconexión con las causas sociales: “Tus privilegios no te permiten ver más allá y prefieres acudir a la mentira para no traicionar tu pacto de clase... Dices que hiciste la tarea, pero yo creo lo contrario”.

La representante Mafe Carrascal critica a Paola Turbay y defiende la disminución de la informalidad laboral y el fortalecimiento de programas sociales en Colombia - crédito Mafe Carrascal/Tiktok

Carrascal defendió las políticas sociales del gobierno, argumentando que la informalidad laboral ha disminuido, el número de empresas activas alcanzó récords históricos, y programas como el de Adulto Mayor y la contratación directa de madres comunitarias y operarias del Programa de Alimentación Escolar han avanzado significativamente.

Son datos, deja la ficción para las novelas. Así que no, Paola, definitivamente no hiciste la tarea. Repetiste el libreto de siempre y en eso sí que eres buena”, sentenció Carrascal.

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