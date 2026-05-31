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Elecciones presidenciales Colombia 2026: horarios para votar, candidatos y más tendencias en Google

La tecnología facilita a los votantes el acceso a información clave, como la ubicación de los lugares de votación y las propuestas de los postulantes

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Incrementan diferentes búsquedas en Google durante la jornada antes de que cierren las urnas. (Foto: Nano Banana)
Incrementan diferentes búsquedas en Google durante la jornada antes de que cierren las urnas. (Foto: Nano Banana)

Este domingo 31 de mayo de 2026 se realizan las votaciones en Colombia para elegir al próximo mandatario que asumirá el periodo presidencial 2026-2030. Desde tempranas horas, millones de ciudadanos acuden a las urnas en todo el territorio nacional y en los consulados del exterior para ejercer su derecho al voto en esta primera vuelta.

En el marco de esta jornada, internet se ha convertido en la principal herramienta de consulta para los ciudadanos, reflejándose en múltiples tendencias de búsqueda en Google.

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Los usuarios han concentrado sus consultas en aspectos logísticos clave, tales como los horarios oficiales de apertura y cierre de las mesas, los mecanismos digitales para verificar el lugar de votación, la lista de los candidatos inscritos y las medidas complementarias de orden público.

Cuáles son los horarios para votar en Colombia

Ilustración de manos de distintos tonos de piel introduciendo papeletas con una 'X' en urnas de votación, sobre fondo con los colores de la bandera de Colombia.
Las urnas permanecen abiertas durante ocho horas continuas en todo el país bajo estrictas directrices de la Registraduría Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mesas de votación en todo el país tienen un horario establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La apertura de las urnas se realiza a las 8:00 a.m. en todos los puntos autorizados del territorio colombiano.

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A partir de ese momento, los jurados de votación quedan habilitados para recibir los documentos de identidad y entregar las tarjetas electorales a los sufragantes de manera continua.

El cierre oficial de la jornada electoral está programado para las 4:00 p.m. Las autoridades recuerdan que una vez se cumple esta hora, las mesas se cierran de manera estricta y solo podrán votar aquellas personas que ya hubiesen entregado su cédula de ciudadanía al jurado antes del límite.

Cómo saber el lugar y la mesa de votación

Primer plano de una mujer latina de 50 años con cabello gris y rizado, concentrada mientras sostiene y mira un teléfono móvil oscuro con ambas manos.
Desde el celular se puede consultar el lugar de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conocer con exactitud el puesto de votación asignado, los ciudadanos deben ingresar a la página web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la sección dedicada al censo electoral, el sistema solicita digitar el número de la cédula de ciudadanía de la persona interesada.

Al procesar la solicitud, la plataforma despliega de forma inmediata el departamento, el municipio, la dirección del puesto y el número específico de la mesa.

Asimismo, las autoridades han habilitado la aplicación institucional para agilizar estas consultas desde los celulares. Se debe realizar esta verificación con anticipación para evitar aglomeraciones en las entradas de los recintos electorales, donde se disponen listas físicas para los ciudadanos que requieran orientación presencial de último momento.

Quiénes son los candidatos inscritos para la elección presidencial

El diseño final del tarjetón presidencial presenta trece fórmulas, tras la declinación de Clara López Obregón y el respaldo de su candidatura a Iván Cepeda - crédito Registraduría
Así es el diseño del tarjetón para las elecciones presidenciales. (Foto: Registraduría)

El tarjetón electoral para esta primera vuelta cuenta con un total de doce candidaturas formalizadas ante el Consejo Nacional Electoral. Entre los nombres validados para esta contienda figuran:

  • Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico): Fórmula vicepresidencial: Aida Marina Quilcué Vivas.
  • Abelardo de la Espriella Otero (Defensores de la Patria): Fórmula vicepresidencial: José Manuel Restrepo Abondano.
  • Paloma Valencia Laserna (Centro Democrático): Fórmula vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo Arango.
  • Claudia López Hernández (Con Claudia Imparables): Fórmula vicepresidencial: Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez.
  • Sergio Fajardo Valderrama (Dignidad & Compromiso): Fórmula vicepresidencial: Edna Cristina Bonilla Sebá.
  • Roy Barreras Montealegre (La Fuerza de la Paz): Fórmula vicepresidencial: Martha Lucía Zamora Ávila.
  • Óscar Mauricio Lizcano Arango (Firme con Lizcano): Fórmula vicepresidencial: Pedro Luis de la Torre Márquez.
  • Miguel Uribe Londoño (Partido Demócrata Colombiano): Fórmula vicepresidencial: Luisa Fernanda Villegas Araque.
  • Sondra Macollins Garvin Pinto (Sondra Macollins, la abogada de hierro): Fórmula vicepresidencial: Leonardo Karam Helo.
  • Raúl Santiago Botero Jaramillo (Romper el Sistema): Fórmula vicepresidencial: Carlos Fernando Cuevas Romero.
  • Gustavo Matamoros Camacho (Partido Ecologista Colombiano): Fórmula vicepresidencial: Mila María Paz Campaz.

El diseño del tarjetón incluye, de manera obligatoria por ley, la casilla destinada para el voto en blanco como opción válida para los electores.

Cómo opera el proceso de votación en el exterior

Ilustración de un centro de votación con una fila de personas diversas esperando cabinas. Al fondo, banderas de Colombia y Estados Unidos; en una mesa, papeletas.
El censo electoral en el extranjero cuenta con un esquema de atención diseñado para garantizar la participación de los connacionales en 67 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colombianos residentes en el extranjero cuentan con un esquema de votación extendido que comenzó el pasado lunes 25 de mayo y culmina este domingo 31 de mayo. La Registraduría Nacional, en coordinación con la Cancillería, habilitó más de dos mil mesas distribuidas en puestos de votación ubicados en consulados y embajadas de 67 países alrededor del mundo.

El horario de funcionamiento en el exterior se rige bajo la misma franja de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., pero adaptado al huso horario local de cada ciudad receptora.

Los ciudadanos inscritos en el censo electoral del exterior deben presentarse con su cédula de ciudadanía vigente en los puntos diplomáticos correspondientes para registrar su voto dentro de los tiempos estipulados.

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