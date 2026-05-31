La USO anunció que no apoyará a Iván Cepeda en la carrera presidencial: “Solo puede ser sostenible si se fortalece su negocio original”

La USO rechaza respaldo a Iván Cepeda y opta por candidatos que apoyen la exploración de hidrocarburos y el fracking en Colombia - crédito @usofrenteobrero/X

La USO anunció que no respaldará a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales y que apoyará a los candidatos que promuevan la exploración de hidrocarburos, el fracking y otras medidas para sostener a Ecopetrol, porque considera que la viabilidad financiera de la empresa y el abastecimiento energético de Colombia dependen de reforzar su negocio principal, según el comunicado de su Junta Directiva Nacional.

Ese negocio representa el 86% de los ingresos de la compañía, según la Unión Sindical Obrera, que también pidió priorizar inversiones en exploración de petróleo y gas, desarrollar pilotos de yacimientos no convencionales y elevar los niveles de recobro mejorado en campos existentes.

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El principal sindicato de trabajadores petroleros entró de lleno en el debate sobre el rumbo energético del país. En su pronunciamiento, la organización llamó a los ciudadanos y a los trabajadores del sector a votar en libertad, pero a hacerlo con atención al futuro energético de Colombia y al papel de Ecopetrol, según la USO.

La organización sostuvo que, en las actuales condiciones financieras de Ecopetrol, la empresa solo puede ser sostenible si fortalece su actividad tradicional de exploración y producción de hidrocarburos, según su comunicado.

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El sindicato petrolero USO considera que la sostenibilidad financiera de Ecopetrol depende de fortalecer la exploración de petróleo y gas - crédito USO

La USO afirmó: “La USO considera que, bajo las actuales circunstancias de la situación financiera de Ecopetrol, esta solo puede ser sostenible si se fortalece su negocio original, priorizando las inversiones en la exploración de hidrocarburos y el desarrollo de los pilotos de yacimientos no convencionales”.

El sindicato agregó que también es necesario impulsar mecanismos para aumentar la recuperación de crudo en los campos ya operativos. Para la organización, esa actividad sigue siendo decisiva para las finanzas de la compañía, porque concentra la mayor parte de los recursos que genera, según la USO.

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La posición del sindicato choca con las propuestas que plantean restringir nuevas actividades extractivas.

En ese contraste aparece Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, cuya postura es presentada como alineada con la continuidad de la transición energética impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y restricciones al fracking. Frente a esa línea, la USO tomó distancia y explicitó que no lo respaldará.

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La USO resalta que el 86% de los ingresos de Ecopetrol provienen del negocio tradicional de hidrocarburos, según su comunicado oficial - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La USO sostuvo que Ecopetrol es un patrimonio público y una pieza de la soberanía energética de Colombia, según el comunicado. También señaló que la empresa ha garantizado el abastecimiento energético nacional y que continúa entre las principales fuentes de ingresos fiscales para el Estado.

La organización vinculó esa defensa con su propia historia sindical. “El mayor triunfo de los trabajadores del petróleo fue dar vida a Ecopetrol”, afirmó la USO en el documento, y añadió que la compañía “es la empresa de todos los colombianos y su existencia ha garantizado la autosuficiencia energética; además, es la empresa que genera más ingresos fiscales para la Nación”.

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El sindicato no rechazó la incorporación de fuentes renovables. Según la USO, Colombia debe avanzar en la diversificación de su matriz energética mediante proyectos renovables, pero sin desplazar la inversión en hidrocarburos ni abandonar una actividad que, a su juicio, seguirá siendo demandada durante las próximas décadas.

La formulación quedó expresada en otra cita del comunicado: “Es de gran importancia continuar con el proceso de incorporación de fuentes renovables de energía para diversificar la matriz energética, sin perder el foco en los hidrocarburos”. Para la organización, el petróleo y el gas continuarán siendo determinantes para el suministro energético del país.

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El debate sobre la transición energética marca la campaña presidencial, con la USO abogando por la preservación de la autosuficiencia energética y los ingresos fiscales - crédito Eli Hartman/Reuters

El pronunciamiento se conoció en medio de una campaña presidencial atravesada por el debate sobre la transición energética.

Mientras algunos candidatos han defendido la continuidad de esa política, otros sectores han insistido en fortalecer la exploración y producción de hidrocarburos para preservar la autosuficiencia energética y los ingresos fiscales.

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En ese entorno, la USO convocó “al pueblo colombiano y, en especial, a los trabajadores de la industria petrolera, a tener en cuenta el contexto y las necesidades en materia energética de los colombianos, así como el futuro de Ecopetrol”, según su comunicado.

En el mismo llamado, reiteró la invitación a acudir a las urnas “y a elegir, en total libertad, al candidato de su preferencia, priorizando el futuro energético del país”.

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