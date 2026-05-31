Colombia

Registrador Hernán Penagos respondió a Gustavo Petro y defendió las garantías de las elecciones: “Absoluta tranquilidad”

El funcionario aseguró que el proceso cuenta con supervisión institucional, auditorías, observación internacional y mecanismos de control suficientes para garantizar la transparencia del conteo y la validez de los resultados

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Hernán Penagos durante su discurso de instalación de las elecciones presidenciales. El registrador aseguró que existen plenas garantías para el escrutinio y pidió confianza en las instituciones electorales - crédito Registraduría Nacional
Hernán Penagos durante su discurso de instalación de las elecciones presidenciales. El registrador aseguró que existen plenas garantías para el escrutinio y pidió confianza en las instituciones electorales - crédito Registraduría Nacional

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró este domingo 31 de mayo que las elecciones presidenciales comenzaron con plenas garantías para los ciudadanos y defendió la solidez del sistema electoral colombiano frente a los cuestionamientos planteados por el presidente Gustavo Petro sobre la vigilancia del conteo de votos.

Durante la apertura oficial de la jornada en la plaza de Bolívar, Penagos envió un mensaje directo de confianza a los electores. “Aquí están dadas todas las garantías, todas ellas, para que la ciudadanía vote libre, pero también para que tengan absoluta tranquilidad de los resultados”, afirmó.

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El funcionario respondió así a las declaraciones previas del presidente Petro, quien había pedido a los ciudadanos permanecer atentos al cierre de las urnas para evitar eventuales irregularidades. Frente a ello, el registrador hizo un llamado a la prudencia institucional.

“Pedirle a todas las instituciones y a sus representantes que actúen con tranquilidad, que enviemos un mensaje adecuado a la ciudadanía. No podemos permitir que esta jornada se empañe, porque esta jornada es la fiesta de la democracia”, señaló.

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Según explicó, el 98% de las mesas de votación reportaban normalidad durante las primeras horas del proceso y contaban con acompañamiento de organismos internacionales y de la fuerza pública.

Penagos destacó además la amplia red institucional que participa en la vigilancia del proceso electoral. “Participan también 9.300 entre jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos que cumplen una labor determinante, nada más y nada menos que declarar los resultados en cada uno de los rincones de Colombia”, afirmó durante su intervención en la plaza de Bolívar.

A ellos se suman funcionarios de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control, además de los integrantes de la Fuerza Pública encargados de garantizar el orden público durante la jornada.

El registrador nacional, Hernán Penagos, interviene durante la apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde defendió las garantías del proceso y llamó a los ciudadanos a votar con tranquilidad - crédito Registraduría Nacional
El registrador nacional, Hernán Penagos, interviene durante la apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde defendió las garantías del proceso y llamó a los ciudadanos a votar con tranquilidad - crédito Registraduría Nacional

Solo tres puestos fueron trasladados por lluvias

En entrevista con Blu Radio, el registrador Penagos aseguró que los puestos y mesas de votación se instalaron “sin ningún contratiempo” y que los kits electorales llegaron oportunamente a todo el territorio nacional.

“No tenemos reportes a este momento que impliquen, por ejemplo, que no inicie la jornada electoral a las ocho de la mañana en todos los rincones de Colombia”, explicó.

El único ajuste operativo se produjo por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días. Según informó, tres puestos de votación en Casanare, Sucre y Putumayo tuvieron que ser reubicados cerca de sus ubicaciones originales debido a las condiciones climáticas. Asimismo, aseguró que no se presentó ninguna solicitud de traslado de puestos por razones de orden público.

No habrá excepciones para votar después de las 4:00 de la tarde

El registrador Hernán Penagos aprovechó la entrevista para insistir en que los ciudadanos deben acudir temprano a las urnas.

“A las cuatro de la tarde, una vez suenan las sirenas, solo se permite votar a la última persona que haya entregado su cédula de ciudadanía y haya iniciado el proceso de votación”, recordó.

El operativo electoral en Bogotá abarca 1.083 puestos de votación y 18.156 mesas para garantizar la jornada - crédito Alcaldía de Bogotá
El operativo electoral en Bogotá abarca 1.083 puestos de votación y 18.156 mesas para garantizar la jornada - crédito Alcaldía de Bogotá

Consultado sobre la posibilidad de ampliar el horario de votación, el registrador fue categórico: “No, señor. No hay ninguna. El código electoral es claro. No hay posibilidad, ni siquiera por hechos de la naturaleza, que se extienda el horario de las cuatro de la tarde”.

También aclaró que los ciudadanos pueden ingresar con sus teléfonos celulares al cubículo de votación, pero no fotografiar el tarjetón marcado.

“Portar el celular es válido; lo que no es posible es tomarle fotografía a ese voto, lo que es sancionable y puede dar lugar a multas o a dificultades con la policía”, explicó.

Resultados concluyentes hacia las 6:30 de la tarde

Respecto al escrutinio, Penagos estimó que aproximadamente dos horas y media después del cierre de las urnas existirán datos suficientemente sólidos para conocer las tendencias nacionales.

“Calculamos que pasadas dos horas y media tendremos datos muy concluyentes de cómo han votado los colombianos, quiénes obtienen las principales votaciones y si hay segunda vuelta o no en nuestro país”, afirmó.

El registrador también defendió la transparencia del sistema electoral y respondió a las dudas expresadas desde distintos sectores políticos.

Jurados electorales instalan una de las más de 122.000 mesas habilitadas para la jornada electoral en Colombia - crédito AP
Jurados electorales instalan una de las más de 122.000 mesas habilitadas para la jornada electoral en Colombia - crédito AP

“La Registraduría ha trabajado con mucha determinación y puede garantizar absoluta integridad y transparencia del proceso electoral”, aseguró.

Para respaldar esa afirmación, recordó que auditorías internacionales revisaron la infraestructura tecnológica de la entidad y emitieron conceptos favorables sobre su seguridad y confiabilidad.

Además, destacó una de las principales medidas de transparencia implementadas para estas elecciones: “Publicaremos 360.000 actas y eso debe dar absoluta tranquilidad a la ciudadanía y a las campañas políticas”.

Finalmente, Penagos reiteró que el proceso cuenta con múltiples mecanismos de control y supervisión. “Hemos trabajado con mucho juicio, tenemos todo a punto y este proceso no es de la semana pasada. Llevamos meses con presencia de auditorías, autoridades y órganos de control acompañando cada etapa del proceso electoral”, concluyó.

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