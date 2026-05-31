Colombia

El procurador General Gregorio Eljach exhortó a los funcionarios a mantener la neutralidad en las elecciones de 2026

El pronunciamiento oficial destacó la colaboración internacional y la importancia de la vigilancia para sostener la confianza en la democracia durante la jornada

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Un amplio operativo de supervisión vigila que los empleados estatales cumplan las regulaciones que prohíben la intervención en política, siguiendo las directrices del Código de Garantías Electorales y bajo la observación de entidades competentes - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Un amplio operativo de supervisión vigila que los empleados estatales cumplan las regulaciones que prohíben la intervención en política, siguiendo las directrices del Código de Garantías Electorales y bajo la observación de entidades competentes - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la apertura de la primera vuelta electoral en Colombia, el procurador General Gregorio Eljach llamó a los funcionarios públicos a mantener la neutralidad y el respeto institucional durante toda la jornada.

La autoridad subrayó la vigilancia especial para evitar cualquier participación indebida en política por parte de servidores públicos, siguiendo las disposiciones de la Constitución y el Código de Garantías Electorales.

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“Hemos llegado a un momento que alguna gente ponía en duda que pudiera llegar. Y hoy estamos aquí como estuvimos el 8 de marzo, en paz electoral”, afirmó Eljach en su discurso.

Remarcó que las denuncias contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política han sido remitidas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, instancia encargada de investigar posibles faltas de altos funcionarios, bajo la supervisión de los organismos competentes.

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Durante el acto de instalación de la jornada, Eljach destacó la colaboración entre entidades estatales para garantizar las condiciones necesarias a quienes acuden a votar.

Así transcurren las elecciones presidenciales en Bogotá - crédito @Registraduria/X
Una significativa cantidad de observadores extranjeros supervisan el proceso de votación con el objetivo de aportar transparencia y confianza tanto a la ciudadanía como a la opinión pública global - crédito @Registraduria/X

El procurador también resaltó la numerosa presencia de observadores internacionales supervisando el desarrollo de las elecciones. Según Eljach, este acompañamiento busca fortalecer la confianza ciudadana y proyectar ante el mundo un compromiso claro con el sistema democrático colombiano.

El jefe del Ministerio Público insistió en que todos los funcionarios deben actuar con imparcialidad, independientemente de su rango. Recordó que la vigilancia especial ordenada por el Consejo de Estado pretende prevenir injerencias políticas irregulares a lo largo del proceso.

Denuncias contra Gustavo Petro y el papel de la Comisión de Acusaciones

Respecto a las denuncias por presunta participación política presentadas contra el presidente Gustavo Petro, Eljach precisó que estos casos fueron enviados directamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, entidad responsable de examinar quejas dirigidas contra el presidente y otros funcionarios del Ejecutivo, según el procedimiento legal establecido para este tipo de situaciones.

La Procuraduría hará un seguimiento atento al avance de los procesos y la actuación imparcial de cada instancia implicada. Eljach recalcó que las disputas, acusaciones y diferencias políticas surgidas durante la jornada deben resolverse por los cauces previstos en la ley. Sostuvo que este principio sostiene la democracia.

Jornada electoral en Colombia: garantías y presencia internacional

El procurador saludó la participación de observadores internacionales, quienes monitorean la jornada para verificar la limpieza y transparencia del proceso. “Nos engalanamos los colombianos defendiendo nuestra institucionalidad, profundizando nuestras instituciones democráticas y diciéndole al mundo que aquí se hacen las cosas como la ley ordena”, pronunció el funcionario, según entrevista con El Tiempo, y que el fortalecimiento institucional resulta necesario.

A juicio del procurador, el ambiente de paz electoral alcanzado fortalece la convivencia y la confianza en las instituciones de Colombia. El acompañamiento internacional, añadió, ayuda a garantizar que el voto de cada ciudadano sea respetado y el resultado, confiable. Eljach concluyó que este ejercicio democrático ratifica la vocación de avance y renovación del país.

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