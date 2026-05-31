Esta es la ‘jugada’ del Pacto Histórico para seguir cada voto en Colombia este 31 de mayo: “Un dispositivo robusto”

Iván Cepeda informó que el Pacto Histórico activará un sistema de observación electoral para seguir los resultados una vez concluya la jornada de votación en Colombia - crédito Joel González/Presidencia

La vigilancia sobre el conteo de votos ocupó un lugar central en las declaraciones que entregó Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, desde el sur de Bogotá, lugar en el que acudió a las urnas durante las primeras horas de la jornada electoral. Allí, el senador expuso la estrategia que ese sector político aplicará para seguir de cerca los resultados una vez concluya la votación en todo el territorio nacional.

La intervención ocurrió mientras millones de colombianos ejercían su derecho al voto y las campañas mantenían la atención sobre el desarrollo de los comicios. Frente a ese panorama, Cepeda hizo un llamado público a quienes participan en la contienda para que la jornada transcurra con respeto por las instituciones y por las reglas establecidas para el proceso electoral.

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“El desarrollo de esta jornada debe darse afianzando la legitimidad del proceso y del sistema electoral”, expresó el dirigente político, que aprovechó su intervención ante los medios para insistir en la importancia de preservar la confianza ciudadana en los mecanismos democráticos que rigen las elecciones en el país.

Desde el sur de Bogotá, Iván Cepeda explicó que su organización contará con puestos de mando unificado y miles de testigos distribuidos en distintas regiones del país - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Más allá de esa invitación, el líder de izquierda que respalda al presidente Gustavo Petro reveló detalles de la estructura que preparó su organización para realizar seguimiento a los resultados durante las horas posteriores al cierre de las mesas de votación.

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Iván Cepeda revela estrategia electoral para seguir el conteo de votos

Según explicó, la colectividad dispuso una red de observación electoral que tendrá presencia en diferentes regiones del país. La iniciativa busca verificar la información que surja durante el escrutinio preliminar y mantener un monitoreo constante de lo que ocurra en cada zona.

“Igualmente podemos decir que tenemos listo un dispositivo robusto y vigoroso para controlar el resultado o por lo menos la observación electoral”, afirmó Cepeda al describir el esquema diseñado para este domingo 31 de mayo.

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De acuerdo con sus declaraciones, esa estructura cuenta con varios puestos de mando unificados distribuidos en distintos puntos del territorio nacional. A esto se suma la participación de miles de testigos electorales que cumplirán funciones de seguimiento durante el cierre de la jornada y las etapas posteriores de consolidación de datos.

Iván Cepeda señaló que el petrismo pondrá en marcha un mecanismo de conteo rápido tras el cierre de las mesas electorales - crédito Sergio Acero/Reuters

La estrategia, explicó, permitirá recopilar información desde diferentes regiones y contrastarla con los reportes oficiales que empiecen a conocerse durante la tarde. El propósito, según señaló, consiste en contar con una visión amplia sobre el comportamiento de la votación en todo el país.

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Cepeda indicó además que el plan contempla la activación de un sistema de conteo rápido una vez termine la recepción de sufragios; ese mecanismo, aseguró, ofrecerá una aproximación temprana al resultado nacional y facilitará la evaluación de las tendencias que arrojen las urnas.

“Una vez se cierre la votación, vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados, para que muy pronto, esta tarde, sepamos cómo se desarrolló de manera prospectiva la votación en todo el país”, manifestó el dirigente del Pacto Histórico.

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Las afirmaciones de Cepeda reflejaron la relevancia que el petrismo otorga a la vigilancia de los resultados en una jornada clave para su futuro político. El objetivo de ese sector consiste en mantener durante los próximos cuatro años el proyecto de izquierda que llegó al poder en 2022.

Iván Cepeda pidió que la jornada electoral fortalezca la legitimidad del sistema democrático y el respeto por las instituciones - crédito Luisa González/Reuters

De hecho, el propio Gustavo Petro sostiene en distintas ocasiones que la apuesta electoral no gira alrededor de una persona, sino de la continuidad de una propuesta política que busca permanecer al frente del país durante un nuevo periodo presidencial.

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Mientras avanza el proceso en los puestos de votación, los equipos de campaña permanecen atentos a la información que comenzará a conocerse tras el cierre de las mesas, momento en el que entrará en funcionamiento el dispositivo anunciado por Iván Cepeda desde la capital del país.