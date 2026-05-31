En la apertura de las elecciones, Gustavo Petro pidió vigilar el escrutinio y negó buscar perpetuarse en el poder

El presidente Gustavo Petro participó en la apertura de la jornada electoral y llamó a los ciudadanos a vigilar el escrutinio tras el cierre de las urnas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado este domingo 31 de mayo de 2026 a proteger el voto y vigilar el escrutinio durante la jornada de elecciones presidenciales en la que el país elige a su próximo mandatario para el período 2026-2030.

Durante la instalación de los comicios en la plaza de Bolívar de Bogotá, el jefe de Estado insistió en la importancia de garantizar la transparencia del proceso electoral y pidió a los ciudadanos permanecer atentos al conteo de los sufragios una vez cerraran las urnas.

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“Que el voto se refleje con exactitud. Invito a la ciudadanía a estar después del cierre de las urnas y cuidar mesa por mesa”, afirmó el mandatario.

Petro también vinculó la libertad del sufragio con la lucha contra prácticas ilegales como la compra de votos y las presiones políticas o laborales sobre los electores. Según sostuvo, cualquier intento de influir en la decisión de los ciudadanos con dinero, amenazas o condicionamientos constituye un delito.

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“El que compra votos es un delincuente, un criminal. Si se elige a las personas que designa el comprador de votos se lleva el crimen al poder”, afirmó.

Tras participar en el acto protocolario, el presidente se trasladó al puesto de votación instalado en el Capitolio Nacional, donde ejerció su derecho al voto acompañado por su hija Antonella y varios miembros de su gabinete.

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Después de depositar su papeleta en la urna, Petro aseguró que cada sufragio representa un mandato ciudadano para quien asuma la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto.

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