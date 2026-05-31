Colombia

Capturan a cinco personas en Popayán por delitos electorales tras detectar intento de compra de votos en elecciones

Durante la jornada, la Policía incautó más de un millón de pesos, teléfonos y propaganda electoral; los implicados enfrentan cargos por delitos electorales según la Ley 1864 de 2017

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Las cámaras de seguridad y la pronta reacción de la comunidad frustraron un caso que pudo afectar la transparencia de los comicios - crédito Ministerio de Defensa

Durante la jornada electoral presidencial del domingo 31 de mayo, las autoridades reportaron la captura de cuatro personas en Popayán, Cauca, por su presunta participación en delitos electorales.

Las detenciones, anunciadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se produjeron en el barrio Santiago de Cali, donde cámaras de seguridad registraron a los implicados entregando dinero a ciudadanos y recibiendo cédulas en plena vía pública, en lo que las autoridades identificaron como un caso típico de presunta compra de votos.

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“Desde que se abrió la jornada electoral hasta el momento, tenemos reportes importantes. En el barrio Santiago de Cali, del municipio de Popayán, a través de una cámara se logró detectar a cuatro personas con dinero, entregando dinero y recibiendo cédulas. Ya se encuentra personal de la Policía Nacional y de la Cicig haciendo las investigaciones del caso”, informaron las autoridades en un comunicado.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la acción policial y recalcó la importancia de la participación ciudadana para combatir la corrupción electoral: “Que en Popayán, en el barrio Santiago de Cali, detectaron a cuatro personas que tendrían dinero y estarían pagándole a otras personas, recibiéndole las cédulas. Inmediatamente actuó la Policía Nacional de la mano de la Fiscalía. Están investigando de qué se trataba ello. Si nos informan oportunamente con algo real y preciso, actuamos muy rápido y de manera contundente”, enfatizó el ministro.

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Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Registraduría permitió la aprehensión de cinco individuos en el municipio caucano, luego de ser sorprendidos con dinero y material que evidenciaría la compra de sufragios durante la jornada de elecciones - Ministerio de Defensa

La ciudadanía puede reportar este tipo de situaciones a la Línea Anticorrupción 157, un canal habilitado para denuncias que garantiza confidencialidad y permite la acción preventiva de las autoridades.

Balance de la jornada y acciones institucionales

Según la Registraduría y la Policía Nacional, hasta en las horas de la tarde, la jornada electoral transcurre con normalidad en la mayor parte del país, sin alteraciones graves del orden público. No obstante, el operativo de control desplegado por las autoridades permitió la captura de cinco personas en Popayán por diferentes delitos electorales, además de incautar más de un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares y material publicitario relacionado con un candidato. Entre los elementos decomisados se encontraron stickers y recibos que sugieren la entrega de dinero a cambio de votos.

En Valledupar, un jurado de votación fue detenido tras votar dos veces en diferentes mesas, incurriendo en el delito de voto fraudulento. Otra persona fue capturada por constreñimiento al elector, al intentar influir de manera indebida en el sufragio de otros ciudadanos. La Policía mantiene desplegado el Plan Cazador en los puestos de votación para verificar antecedentes y ejecutar órdenes judiciales vigentes, garantizando la seguridad del proceso electoral.

En Valledupar, la Policía capturó a un jurado de votación por cometer voto fraudulento y a otro individuo por constreñimiento al elector - crédito Sergio Acero/REUTERS
En Valledupar, la Policía capturó a un jurado de votación por cometer voto fraudulento y a otro individuo por constreñimiento al elector - crédito Sergio Acero/REUTERS

Sanciones y delitos electorales en Colombia

Los delitos electorales están tipificados principalmente en la Ley 1864 de 2017 y pueden acarrear penas de 4 a 12 años de prisión, multas económicas y posibles inhabilidades para ejercer cargos públicos. Entre los principales delitos y sus sanciones destacan:

  • Corrupción al sufragante (compra de votos): pena de 4 a 8 años de prisión y multas de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
  • Fraude en inscripción de cédulas (trashumancia): Pena de 4 a 9 años de prisión.
  • Fraude al sufragante: pena de 4 a 8 años de prisión.
  • Voto fraudulento: pena de 4 a 8 años de prisión.
  • Perturbación de certamen democrático: pena de 4 a 9 años, o de 6 a 12 años si se realiza mediante violencia.

Participación ciudadana y prevención

El ministro de Defensa reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad: “La participación ciudadana es clave para proteger nuestra democracia. Si conoce alguna irregularidad o amenaza, denúnciela de inmediato para permitir una acción preventiva frente a los delitos electorales”.

La Policía Nacional informó que, además de los casos en Popayán, se han realizado otras capturas por orden judicial en diferentes regiones del país, relacionadas con delitos como abuso sexual, homicidio, hurto calificado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Todas estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

El Plan Cazador de la Policía Nacional fue desplegado en los puestos de votación para controlar antecedentes y ejecutar órdenes judiciales pendientes - crédito @PoliciaColombia / X
El Plan Cazador de la Policía Nacional fue desplegado en los puestos de votación para controlar antecedentes y ejecutar órdenes judiciales pendientes - crédito @PoliciaColombia / X

Balance general

Hasta el cierre de esta edición, la jornada electoral se desarrolla con normalidad y alta afluencia en los puestos de votación. En Bogotá, la Personería reportó 27 quejas y solicitudes de orientación, principalmente por dificultades menores en el derecho al voto, mientras el secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, destacó la buena marcha del proceso y el trámite oportuno de denuncias en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Las autoridades insisten en que la denuncia oportuna y la vigilancia ciudadana son fundamentales para preservar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral en todo el país.

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