Caída de ceniza del volcán Puracé impacta Popayán y municipios cercanos; comunidades reportan presencia del material en sus viviendas

Habitantes del norte de Popayán y comunidades cercanas reportaron la presencia de ceniza producto de la actividad volcánica.

La caída de ceniza, reportada este sábado 23 de mayo en Popayán y otras poblaciones del Cauca, confirmó un nuevo episodio de actividad del volcán Puracé dentro de su actual alerta amarilla, un nivel que permite emisiones esporádicas y que, según el Servicio Geológico Colombiano, puede seguir produciendo dispersión de material hacia zonas habitadas de acuerdo con la dirección del viento.

Habitantes de distintos sectores de la capital caucana, en especial del norte de la ciudad, informaron durante la mañana la presencia de ceniza. El fenómeno también fue advertido en comunidades cercanas al volcán, ubicado al oriente del departamento.

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El dato más preciso de la jornada lo entregó el Servicio Geológico Colombiano: “Desde la mañana de hoy, 23 de mayo de 2026, se ha reportado caída leve de ceniza en la zona urbana de Puracé, Coconuco y en algunos sectores de Popayán, asociada a la actividad del volcán Puracé”. La entidad agregó que durante el día se registraron dos emisiones, y que “la más energética ocurrió a las 8:24 a. m. y alcanzó una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del cráter”.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó dos emisiones de ceniza durante la jornada, una de ellas a las 8:24 a. m. con una columna que alcanzó 600 metros de altura - cédito SGC / X

Ese reporte oficial también explicó la trayectoria del material expulsado. Según el SGC, “la dispersión de la ceniza se ha dirigido principalmente hacia el noroccidente, llegando hasta la ciudad de Popayán”, una dinámica que coincide con los reportes ciudadanos y con la dirección predominante de los vientos descrita en los boletines técnicos.

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El origen inmediato del fenómeno está en la evolución interna del sistema volcánico. Según el boletín del SGC, durante la semana del 12 al 18 de mayo de 2026 se presentaron variaciones en la actividad sísmica, relacionadas principalmente con un aumento de la energía del tremor continuo localizado bajo los cráteres de los volcanes Puracé y Piocollo, a profundidades menores a 3 kilómetros.

De acuerdo con los profesionales del SGC, esa sismicidad estuvo asociada con circulación de fluidos, liberación de gases volcánicos y emisiones de ceniza hacia la atmósfera a través del cráter del Puracé. La entidad añadió en su comunicación de este 23 de mayo que su red de monitoreo, operada por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, sigue registrando sismicidad asociada con la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico.

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La advertencia central de las autoridades es que la actividad continúa. El SGC señaló: “Las emisiones de ceniza están contempladas dentro del estado de alerta Amarilla, en el que se encuentra esta estructura volcánica actualmente, y estas pueden seguir presentándose”. En la misma comunicación, la entidad indicó que el volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos permanece en alerta amarilla y que informará de manera oportuna cualquier cambio.

La consecuencia práctica es directa: sí puede volver a caer ceniza sobre Puracé, Coconuco y Popayán mientras persista este comportamiento. Esa posibilidad no responde a un cambio de alerta, sino al tipo de manifestaciones que ya están previstas dentro del nivel actual, según el Servicio Geológico Colombiano.

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El SGC advirtió que pueden presentarse nuevas caídas de ceniza en Puracé, Coconuco y Popayán mientras persista el comportamiento actual - crédito Visuales IA

La caída de ceniza ya venía afectando sectores de Puracé y de la capital caucana

El episodio de este sábado no apareció de forma aislada. Según La República, el volcán Puracé mantenía actividad desde días atrás y, desde el jueves anterior, se habían registrado emisiones de ceniza que afectaron a distintos sectores de Popayán y a otros municipios cercanos.

Ese medio detalló que la preocupación se había concentrado en la vereda Cristales, Puente Tierra y la cabecera municipal de Puracé, además de zonas oriental y norte de Popayán. Se sumaron este sábado nuevos reportes de caída de ceniza en la zona urbana de Coconuco y en las veredas Cristales, 20 de Julio y Río Negro, en el municipio de Puracé.

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Las autoridades, de acuerdo con La República, sostienen que no existe por ahora una variación crítica que obligue a elevar el nivel de riesgo. El medio indicó que el cráter mantiene actividad constante, pero que todavía no se ha producido un cambio que justifique pasar a otra fase de alerta.

Ese seguimiento se apoya en monitoreo satelital y análisis técnicos que han detectado actividad fumarólica y anomalías térmicas en el área del cráter, según La República. El parte más reciente del SGC añadió otros dos elementos que siguen presentes: emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera y el proceso de deformación que ya había sido reportado en boletines anteriores.

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El SGC pidió no ascender a la cadena volcánica Los Coconucos

La actividad sísmica y la liberación de gases y ceniza forman parte del actual nivel de alerta amarilla del Puracé, según el SGC - crédito Luisa González/ Reuters

Frente a este panorama, la recomendación institucional fue concreta. El SGC pidió a la comunidad “abstenerse de ascender a la parte alta de la cadena volcánica y estar atenta a los reportes oficiales del SGC”.

La razón es que, bajo alerta amarilla, pueden presentarse varios fenómenos de alcance restringido pero con efectos locales. Con base en información del Servicio Geológico Colombiano, en este nivel se contemplan emisiones esporádicas de ceniza, incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos sentidos, olores y precipitación de azufre elemental en inmediaciones del cráter, fuentes termales y fumarolas.

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