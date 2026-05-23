Colombia

Chontico Día resultados de hoy sábado 23 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Guardar
Google icon
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este sábado 23 de mayo de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 2168.

Quinta: 1.

¿Cómo participar en el Chontico Día?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Los “Gigantes de Baviera” buscarán cerrar la temporada 2025-2026 con la conquista de su tercer título doméstico en Berlín

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Ministro de defensa no descarta injerencia de grupos ilegales en conflicto entre pueblos indígenas Nasa y Misak

El despliegue de efectivos y la investigación por grupos ilegales marcan la respuesta estatal ante el histórico conflicto territorial

Ministro de defensa no descarta injerencia de grupos ilegales en conflicto entre pueblos indígenas Nasa y Misak

Gobierno alerta por dos eventos climáticos que se presentarían simultáneamente con el fenómeno de El Niño en Colombia

La advertencia emitida por el Ministerio de Ambiente señala que el país enfrenta una acumulación inusual de condiciones meteorológicas adversas que podrían incrementar los impactos sobre recursos naturales y sectores estratégicos en los próximos meses

Gobierno alerta por dos eventos climáticos que se presentarían simultáneamente con el fenómeno de El Niño en Colombia

Con pipa en mano y como habitante de calle, agente encubierto en Bogotá detalló el ‘modus operandi’ de ‘Los Olivares’: “Los niños recibían pequeñas cantidades”

La empresa criminal hacía de las suyas y utilizaba a menores de edad familiares de algunos de los integrantes de la organización con un solo fin: el expendio de drogas en varias zonas de la localidad de Usme, y transportaban la droga que les servía de insumo en buses del Sitp desde el centro de la capital

Con pipa en mano y como habitante de calle, agente encubierto en Bogotá detalló el ‘modus operandi’ de ‘Los Olivares’: “Los niños recibían pequeñas cantidades”

Nuevas voces: música indie, salud mental y emprendimientos en Bogotá

Siete propuestas emergentes protagonizan una jornada de innovación artística, gastronomía y bienestar colectivo en la Plaza de Eventos Compensar

Nuevas voces: música indie, salud mental y emprendimientos en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

⁠'Mañana Express’ del Canal RCN llegaría a su fin: esta sería la fecha de su última emisión

⁠'Mañana Express’ del Canal RCN llegaría a su fin: esta sería la fecha de su última emisión

Shakira ya estrenó el video oficial de ‘Dai Dai’, el tema del Mundial 2026: la colombiana conquistó con su baile

Eidevin López y Yuli Ruiz, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, fueron víctimas de un robo a mano armada en Guatapé

El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

Yaya Muñoz respondió a quienes la señalan de “moza”: “No sé qué voy a hacer con ustedes”

Deportes

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Bayern Múnich vs. Stuttgart -  EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Técnico de la selección de Escocia estaría cerca de renovar su contrato hasta la Eurocopa de 2028

Richard Ríos habló de James Rodríguez de cara al Mundial 2026: “Uno de los mejores del mundo”

Falcao se perfila como titular en su regreso a las canchas con Millonarios en la Copa Colombia: esto se sabe