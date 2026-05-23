Estadounidense, vinculado con posible red de trata de blancas, fue inadmitido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Se observa al individuo, identificado como Casey Red Beard, en el Aeropuerto Internacional El Dorado interactuando con oficiales y transitando por las instalaciones, legalizando el procezo de inadmición - crédito Migración Colombia

El ingreso a Colombia de un ciudadano estadounidense conocido como “Casey Red Beard” fue impedido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, tras detectarse su presunta vinculación con una red de trata de blancas y promoción de explotación sexual en Medellín.

Oficiales de Migración Colombia confirmaron que existían anotaciones previas y denuncias públicas que lo señalaban por organizar actividades consideradas de alto riesgo para la seguridad y la protección de menores y mujeres.

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En el procedimiento de control migratorio, las autoridades identificaron que el extranjero promovía, a través de redes sociales, fiestas privadas y encuentros exclusivos dirigidos a otros ciudadanos extranjeros. Estas actividades incluían servicios y paquetes turísticos que, según los reportes, ofrecían alojamiento, alimentación y transporte para mujeres asistentes, así como un “Programa de Inmersión en Medellín” con costos en dólares que contemplaban cenas privadas y excursiones.

Estadounidense fue inadmitio en Bogotá por tener antecedentes por explotación sexual - crédito Migración Colombia

Denuncias y antecedentes públicos en Medellín

De acuerdo con la información recopilada, el extranjero había sido denunciado en redes sociales por organizar fiestas en apartamentos de Medellín, donde —según los mensajes interceptados— se garantizaba la presencia de “chicas educadas”. Uno de los organizadores llegó a afirmar: “Mis clientes son millonarios y me pagan muy bien para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2 a. m.”.

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Las autoridades regionales en Antioquia y Chocó habían dejado constancia de estos antecedentes en sus sistemas de información. Estas advertencias permitieron identificar al extranjero en el punto de control migratorio, donde se presume que planeaba desplazarse a Medellín tras su arribo a Bogotá.

Refuerzo en el control migratorio y cifras de inadmisiones

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, subrayó que la institución dispone de herramientas para detectar y frenar la entrada de personas que puedan suponer riesgos de trata de personas y explotación sexual, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

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“La entidad no solo tiene rigor en el control migratorio, sino también capacidad en las verificaciones y en la toma de decisiones para combatir la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con todos los elementos posibles”, afirmó Arriero.

El ingreso a Colombia de un ciudadano estadounidense conocido como “Casey Red Beard” fue impedido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, tras detectarse su presunta vinculación con una red de trata de blancas y promoción de explotación sexual en Medellín - crédito Migración Colombia

Actualmente, el número de extranjeros inadmitidos en el país por estos motivos ya supera los 60 casos en Medellín y se acerca a la cifra total registrada en 2025, que fue de 90 procesos. Estas medidas buscan fortalecer la protección de grupos vulnerables y reducir la incidencia de redes internacionales dedicadas a este tipo de delitos en el territorio nacional.

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Las autoridades reiteran que seguirán incrementando los controles y las acciones de prevención para impedir la entrada de personas asociadas a la explotación sexual y a la trata de blancas, en línea con su compromiso de salvaguardar la integridad de las comunidades en las principales ciudades del país.

En 2026, Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros

Extranjeros deportados a sus país de origen por irregularidad en el ingreso y la estadia en el territorio nacional - crédito Migración Colombia

Durante 2026, Migración Colombia ha deportado o expulsado a 310 ciudadanos extranjeros. Estas medidas surgen por causas como el uso de documentos falsos, violaciones de normas migratorias y amenazas a la seguridad nacional. La cifra representa una continuidad respecto a 2025, año en el que se registraron 1.652 casos similares.

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Según la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, estas acciones buscan proteger el orden público y la seguridad, cumpliendo lo establecido por la Constitución y la ley. La funcionaria afirma que el proceso respeta los derechos y el debido proceso de los afectados. Las expulsiones y deportaciones también responden a requerimientos judiciales y de organismos internacionales.

De los 310 casos en 2026, 157 fueron deportaciones, principalmente por irregularidades en el ingreso o permanencia. Las regiones con más deportaciones son Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero, Antioquia y la Regional Andina. En cuanto a las 153 expulsiones, la mayoría se concentró en Oriente, Andina, Antioquia, Nariño y El Dorado, motivadas por amenazas a la seguridad, orden público, órdenes judiciales o requerimientos de Interpol.

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