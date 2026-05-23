El bloqueo de la vía Buenaventura causa pérdidas de más de $100.000 millones, según la Andi: estas son las razones de las protestas que ya llevan cinco días

La protesta por la formalización minera y nuevas restricciones impuestas por autoridades nacionales ha dejado mercados desabastecidos y genera una crisis en logística y precios en las regiones afectadas - crédito Suministrada Infobae

El bloqueo de cinco días en la vía Buenaventura mantiene paralizado el corredor más importante para el comercio exterior de Colombia, debido a protestas de mineros artesanales que exigen la formalización de su actividad y la intervención del Gobierno nacional.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ha alertado sobre multimillonarias pérdidas económicas y ha pedido una reacción urgente del ministro de Minas. El comercio exterior, los puertos y el transporte de carga enfrentan efectos.

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La vía Buenaventura sigue cerrada por manifestantes que denuncian el incumplimiento del Gobierno en la entrega de títulos mineros y nuevas restricciones de la Agencia Nacional de Minería, con afectaciones económicas superiores a $100.000 millones informadas por gremios transportadores, comerciantes y la Andi.

Los sectores agroexportador, portuario y logístico están entre los más golpeados, mientras comerciantes y transportadores locales permanecen atrapados y sin ingresos a la espera de una solución oficial.

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Pérdidas multimillonarias y sectores más afectados

Los bloqueos han impactado tanto el comercio nacional como el internacional. Según la Andi, diariamente transitan por esta ruta cerca de 4.000 vehículos de carga y alrededor de 55.000 toneladas de mercancías, eje central de la competitividad nacional.

La afectación en el transporte de carga y el comercio internacional deja a cientos de familias y empresas en espera de acciones por parte del Gobierno para frenar el impacto en los sectores productivos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) ha registrado más de 57.000 toneladas de carga retenidas en Buenaventura. Las pérdidas diarias para importaciones y exportaciones alcanzan USD 90 millones. Según la misma Andi, os sectores afectados incluyen el agroexportador —en particular café, azúcar y aceites—, además de manufacturas y farmacéuticos.

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Los comerciantes locales notifican pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos, según Portafolio. Se reporta escasez de insumos básicos, alimentos y combustibles por el cierre en ambos sentidos de la carretera.

Impacto social y testimonios en la carretera

La crisis ha dejado a cientos de transportadores varados en zonas como Loboguerrero, en condiciones precarias. José Ignacio Montealegre, presidente nacional de la agremiación de transportadores, resaltó en La FM los elevados costos de alojamiento y alimentación que deben enfrentar estos trabajadores.

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Montealegre dijo: “Ya llevan cinco días pagando almuerzos, comida, alojamiento y orinales carísimos”. Además, persisten temores por la inseguridad en el corredor, pues numerosos camioneros han optado por no tomar rutas habilitadas ante el riesgo de robos: “Todos los días están robando camioneros”, aseguró a La FM.

El puerto de Buenaventura enfrenta un bloqueo de transportadores de carga en el sector de La Caucana - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/Facebook)

Las autoridades han cerrado el peaje de Loboguerrero y monitorean la movilidad, pero continúa la incertidumbre para las familias afectadas y quienes dependen económicamente de la vía.

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Qué exigen los mineros y situación institucional

Los mineros argumentan que el Gobierno nacional ha incumplido con la formalización minera, especialmente en la entrega de títulos y la imposición de nuevas regulaciones por parte de la Agencia Nacional de Minería que restringen la minería artesanal en zonas protegidas.

Omaira Hurtado, vocera de Zaragoza, declaró a Portafolio: “Las medidas adoptadas imposibilitan al minero en su existencia a poder hacer actividad minera”. Según los manifestantes, la última resolución oficial afecta principalmente la extracción en lugares como la cuenca del río Dagua, reconocida como reserva forestal.

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El núcleo de la protesta reside en la exigencia de una mesa de diálogo con representantes del Gobierno nacional. Voceros mineros recogidos por La FM dijeron: “Necesito que el Gobierno venga y hable con los afectados y llegue a un acuerdo porque estamos afectados, tanto los mineros, como los que trabajan en las “mulas”, todos necesitamos comer y necesitamos un granito de arena”.

Solicitudes al Gobierno y posible mesa institucional

El Gobierno Distrital de Buenaventura envió una solicitud formal para que el ministro de Minas, Edwin Palma, comparezca de manera urgente y con poder de decisión ante la comunidad, según El Tiempo.

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Las autoridades distritales remarcan la urgencia de crear espacios efectivos de concertación y atender tanto los retos ambientales como las consecuencias económicas que sufren cientos de familias. La única salida al bloqueo, plantean mineros y gremios, depende de un acuerdo directo con el Gobierno nacional.

Los bloqueos de la vía de acceso a Buenaventura paralizaron sectores clave como el comercio local, pequeños negocios, restaurantes y turismo, según la Cámara de Comercio - crédito X

Las operaciones logísticas y portuarias en el suroccidente del país siguen detenidas, con impactos crecientes en precios y abastecimiento, según la ANDI.

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La continuidad de la protesta está supeditada a la instalación inmediata de una mesa de diálogo, según La FM. Los líderes mineros recalcan que solo interrumpirán el bloqueo si existe una solución negociada con las autoridades nacionales.