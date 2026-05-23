Colombia

Restaurantes también proponen adelantar el Día del Padre: incrementaría hasta en un 7% las ganancias del sector gastronómico en Colombia

El ajuste propuesto por la Asociación Gastronómica de Colombia busca mejorar los beneficios de esta fecha especial, teniendo en cuenta que el domingo 21 de junio se realizaría la segunda vuelta de la elección presidencial

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Una familia celebra el Día del Padre en un restaurante, con adultos y niños sentados alrededor de una mesa con comida, regalos y un cartel de "Happy Father's Day".
La propuesta de adelantar el Día del Padre al 14 de junio en Colombia está cobrando impulso, y a ella se ha unido la Asociación Gastronómica de Colombia (Gastronómica Colombia). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de adelantar el Día del Padre al 14 de junio en Colombia está cobrando impulso, y a ella se ha unido la Asociación Gastronómica de Colombia (Gastronómica Colombia), con el respaldo de la Asociación de Centros Comerciales (Acecolombia). Ambas entidades han sostenido que cambiar, por una única vez, la fecha de la celebración podría beneficiar este encuentro familiar, dinamizar la economía y facilitar una celebración más organizada en todo el país.

El sector gastronómico y los centros comerciales proponen cambiar la fecha tradicional del Día del Padre para evitar su coincidencia con la jornada de elecciones presidenciales y la consecuente ley seca. Pretenden así impulsar el crecimiento económico, generar más empleo y ofrecer a las familias la posibilidad de celebrar con tranquilidad y mejor planeación, según Gastronómica Colombia y Acecolombia.

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Representantes de Gastronómica Colombia lanzaron una campaña nacional dirigida a medios, marcas y familias para promover la nueva fecha. El gremio recalcó que anticipar la celebración permitiría que más personas disfruten, planifiquen y vivan este día de forma positiva.

Brany Prado, presidente ejecutivo de Gastronómica Colombia, afirmó: “La mesa sigue siendo el lugar donde las familias colombianas se encuentran".
Brany Prado, presidente ejecutivo de Gastronómica Colombia, afirmó: “La mesa sigue siendo el lugar donde las familias colombianas se encuentran".

Brany Prado, presidente ejecutivo de Gastronómica Colombia, afirmó: “La mesa sigue siendo el lugar donde las familias colombianas se encuentran. Hoy queremos invitar al país a anticipar esta celebración porque creemos que hacerlo permitirá que más personas puedan disfrutarla, planearla y vivirla de manera más positiva”, en declaraciones recogidas por la organización.

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Acecolombia se sumó a la iniciativa, animando al público a aprovechar la jornada para realizar compras con comodidad, seguridad y anticipación en los establecimientos participantes.

Impacto económico y expectativas de crecimiento

Una familia numerosa celebra en un restaurante con paredes de ladrillo; una niña sonriente le entrega una tarjeta a un hombre, hay platos de comida y un pastel.
Las proyecciones de Gastronómica Colombia indican que adelantar la fecha al 14 de junio podría impulsar un crecimiento del 6% al 7% en el sector gastronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones de Gastronómica Colombia indican que adelantar la fecha al 14 de junio podría impulsar un crecimiento del 6% al 7% en el sector gastronómico para 2026. Mantener la celebración en su fecha habitual limitaría ese crecimiento a cerca del 3%.

En cuanto al empleo, durante el Día del Padre de 2025, los restaurantes solo registraron un incremento del 3% en la contratación de personal para cocina y servicio. Para 2026, se anticipa que este incremento podría llegar al 6% en ciudades principales como Bogotá, Cali, Bucaramanga y Popayán, y hasta un 10% en destinos turísticos y gastronómicos como Barranquilla, Cartagena, Medellín, San Andrés y Santa Marta.

El Día del Padre se ha consolidado como una de las fechas de mayor impacto comercial y emocional para las familias en Colombia. En 2025, según Gastronómica Colombia, los restaurantes obtuvieron un aumento en ventas del 19,7%, superando a otras categorías como ropa y licor, y posicionando la experiencia gastronómica como la principal opción para festejar en familia.

Cambios en las tendencias de consumo familiar

Un concurrido restaurante en Colombia celebra el Día del Padre con familias cenando en mesas blancas y meseros sirviendo. Hay globos y un cartel "Feliz Día Papá".
El comportamiento de los consumidores en torno al Día del Padre ha evolucionado, reflejando un mayor interés por las experiencias gastronómicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de los consumidores en torno al Día del Padre ha evolucionado, reflejando un mayor interés por las experiencias gastronómicas. En 2024, bebidas con licor y cocina típica eran las principales preferencias, pero en 2025 el interés se orientó hacia experiencias más completas, destacando la “cocina de autor”.

Las previsiones para 2026 presentan una tendencia hacia la parrilla, hamburguesas, cocina típica y bebidas sin licor. Este cambio indica una transformación de hábitos que prioriza la calidad del tiempo en familia y el consumo responsable. Gastronómica Colombia también resaltó el papel de las nuevas plataformas tecnológicas de reservas, que en 2025 contribuyeron a una mejora significativa en la experiencia del cliente, disminuyendo en un 54% las quejas sobre el servicio y optimizando la organización de los establecimientos.

Contexto electoral y movilidad en la celebración

Una familia celebra el Día del Padre en un restaurante. Un padre sonríe mientras un niño le muestra una tarjeta de "Feliz Día Papá!". Meseros atienden las mesas.
La fecha tradicional del Día del Padre coincidiría con las elecciones presidenciales, lo que activaría la ley seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama nacional en 2026 es crucial para entender la iniciativa. La fecha tradicional del Día del Padre coincidiría con las elecciones presidenciales, lo que activaría la ley seca y reduciría tanto la movilidad como el consumo en restaurantes y otros espacios gastronómicos.

Según Gastronómica Colombia, esta superposición podría afectar negativamente las ventas y la organización de actividades familiares. Por esta razón, la propuesta busca separar la celebración de las restricciones legales y operativas, permitiendo que familias y comercios se organicen sin contratiempos extraordinarios.

Más allá de cambiar una fecha en el calendario, la iniciativa pretende fortalecer el tejido social y económico, potenciando el rol de las familias y los pequeños negocios en la vida del país.

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