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⁠'Mañana Express’ del Canal RCN llegaría a su fin: esta sería la fecha de su última emisión

La incertidumbre rodea el futuro del matutino después de que versiones no oficiales señalaran su posible salida del aire a finales de mayo

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Incertidumbre por el futuro de Mañana Express: versiones señalan su posible salida del aire - @manana_expressoficial/ Instagram
Incertidumbre por el futuro de Mañana Express: versiones señalan su posible salida del aire - @manana_expressoficial/ Instagram

El futuro del programa matutino Mañana Express del Canal RCN se encuentra en el centro de la atención mediática tras la circulación de versiones que señalan su inminente salida del aire.

La noticia se conoció luego de que el periodista Carlos Ochoa, reconocido por su seguimiento al mundo del entretenimiento, informara en sus redes sociales que fuentes confiables le habrían confirmado la decisión del canal de finalizar la emisión del espacio, aunque por ahora la empresa no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

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Mañana Express se consolidó como una propuesta que llamó la atención de la audiencia dentro de la franja matutina. El programa, transmitido de lunes a viernes entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana, combina información, análisis, entrevistas y segmentos de humor y sátira.

La posible salida de Mañana Express ha generado incertidumbre entre los televidentes y el equipo de trabajo en Canal RCN - crédito @manana_expressoficial/ Instagram
La posible salida de Mañana Express ha generado incertidumbre entre los televidentes y el equipo de trabajo en Canal RCN - crédito @manana_expressoficial/ Instagram

La noticia también ha provocado inquietud sobre el futuro laboral de los presentadores y colaboradores, que sumarían más de 40 personas, quienes, según diferentes versiones, podrían ser reubicados en otros proyectos del canal o continuar su carrera en plataformas digitales y otros medios de comunicación, “Que los sacaron a todos, que eran como más de cuarenta personas y todos los presentadores, qué pesar”, comentó Ochoa.

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Según lo que relató el periodista, la decisión de retirar Mañana Express respondería a una reestructuración interna de Canal RCN en su franja matutina. Fuentes consultadas por Carlos Ochoa le revelaron que la idea del canal sería extender el noticiero hasta las 9:30 a. m., bajo un formato llamado tentativamente La Mañana, que integraría noticias y entrevistas, pero con un equipo más reducido. Esta estrategia responde a la necesidad de optimizar recursos y ajustar los contenidos a las nuevas dinámicas de consumo de la audiencia.

En medio de la incertidumbre, se especula sobre el destino de los presentadores más reconocidos del programa, como Santiago Vargas, Karina, Sandra Vélez y Jessica Bohórquez, quienes podrían pasar a otros proyectos dentro o fuera del canal. También se ha mencionado la posibilidad de que algunos integrantes refuercen la presencia digital de RCN o exploren nuevas plataformas, considerando el impacto que han tenido sus segmentos en redes sociales.

Versiones extraoficiales señalan que Mañana Express llegaría a su fin el 30 de mayo, aunque el canal no ha emitido información oficial - crédito @ssantivargas/ Instagram
Versiones extraoficiales señalan que Mañana Express llegaría a su fin el 30 de mayo, aunque el canal no ha emitido información oficial - crédito @ssantivargas/ Instagram

Un dato relevante surgió en las últimas horas: según Carlos Ochoa, el último programa de Mañana Express se emitiría el 30 de mayo, fecha que marcaría el cierre definitivo de este ciclo en la televisión colombiana. Aunque la dirección del canal no ha confirmado públicamente la fecha, esta información ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales y medios especializados.

En medio de las especulaciones, Infobae Colombia se contactó con el Canal RCN, pero no existe información oficial del supuesto final del programa. Mientras tanto, la audiencia permanece a la espera de una confirmación oficial por parte de Canal RCN sobre el futuro de Mañana Express.

‘La Rosa de Guadalupe’ reemplazará a ‘La casa de los famosos’ en el horario prime

En paralelo a los cambios que enfrenta la franja matutina con la posible salida de Mañana Express, Canal RCN también se prepara para una reestructuración en el horario estelar, consecuencia del inminente final de La casa de los famosos Colombia 2026.

El reality de convivencia, que actualmente avanza hacia la etapa decisiva con seis participantes en competencia, se encuentra en sus últimas semanas de emisión. Según estimaciones, la gran final se celebraría en la primera semana de junio, lo que permitirá al canal ajustar su programación de cara al inicio de la transmisión del Mundial de la Fifa, uno de los eventos deportivos más esperados y que ocupará buena parte de la agenda televisiva nacional.

Así quedó la placa de nominados tras una dinámica que cambió la convivencia en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN
Así quedó la placa de nominados tras una dinámica que cambió la convivencia en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

La expectativa en torno al desenlace del reality ha ido en aumento, con eliminaciones programadas para los domingos previos a la final y la promesa de un premio de 200 millones de pesos para el ganador o ganadora.

Con la inminente salida de La Casa de los Famosos, Canal RCN ya definió cuál será la producción que ocupará el prime time en la franja de las 8:00 de la noche. Sorprendiendo a muchos, el canal apostará por la serie mexicana La Rosa de Guadalupe, que hasta ahora se emitía en horarios vespertinos.

A partir del cierre del reality, la serie pasará a ocupar el espacio estelar, con episodios de lunes a viernes tanto en la tarde como en la noche, según lo informado en las más recientes promociones y confirmado por portales especializados y periodistas del entretenimiento.

Con el 'reality' 'La casa de los famosos' a punto de culminar, RCN ya tiene definido su reemplazo: 'La Rosa de Guadalupe' ocupará el espacio de las 8 de la noche - crédito @jhonnycgonzalez/ X
Con el 'reality' 'La casa de los famosos' a punto de culminar, RCN ya tiene definido su reemplazo: 'La Rosa de Guadalupe' ocupará el espacio de las 8 de la noche - crédito @jhonnycgonzalez/ X

Esta decisión responde a la necesidad de mantener la atención del público durante el periodo previo y simultáneo al Mundial, mientras se preparan nuevos formatos originales para el segundo semestre del año. Entre las novedades previstas, destaca el esperado regreso de Masterchef Celebrity Colombia 2026, uno de los realities gastronómicos más exitosos y que tradicionalmente ha logrado altos índices de audiencia y participación de figuras reconocidas del espectáculo nacional.

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