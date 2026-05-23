Colombia

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

El Ejército de Liberación Nacional justificó su acción al denunciar presuntos vínculos entre hombres del frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional

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La masacre se perpetró el martes 19 de mayo de 2026 - créditos @DelegacionEln/X | @metropolitano_X | @DefensoriaCol/X
La masacre se perpetró el martes 19 de mayo de 2026 - créditos @DelegacionEln/X | @metropolitano_X | @DefensoriaCol/X

La mañana del sábado 23 de mayo de 2026, y a través de un comunicado de prensa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó la acción militar que se presentó el 19 de mayo en jurisdicción del municipio de Ábrego, Norte de Santander: la masacre en una de las carreteras, que dejó seis muertos, incluido el líder social el líder social campesino Freiman David Velásquez —integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

Junto a él, murieron sus escoltas Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo, y otras tres personas aún por identificar.

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El hecho fue calificado como “atroz” por parte del Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Arnulfo Sánchez.

“Informamos al pueblo del Catatumbo el incidente acontecido el día 19 de mayo, en retén instalado por el ELN, donde se desencadenó un intercambio de disparos luego que el vehículo sospechoso evadió el control requerido”, inicia el comunicado.

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El comunicado que compartió el ELN la mañana del sábado 23 de mayo de 2026 responsabilizándose de la masacre en Ábrego, Norte de Santander - crédito @jhonjacome/X
El comunicado que compartió el ELN la mañana del sábado 23 de mayo de 2026 responsabilizándose de la masacre en Ábrego, Norte de Santander - crédito @jhonjacome/X

Luego, se precisó el documento que es “importante” que “se conozca que integrantes de la Banda paramilitar Frente 33 de las ex-Farc que delinquen en zona rural de Ábrego en complicidad con el Ejército Nacional, se han estado transportando en una camioneta negra sin distintivos entre dicha cabecera municipal y la Vereda La Teja, donde tienen su centro de operaciones los jefes paramilitares del 33 conocidos como Yancarlos y Toño ‘Manguera’“.

Esto habría sido el detonante, según lo que se menciona en el documento del ELN, para tomar la decisión de ordenar el ataque armado.

“Ocho bandidos portando armas cortas, se desplazan con relativa frecuencia en la mencionada camioneta por varias vías del municipio y se han identificado como miembros pertenecientes a la Banda del 33. Con base en esta información, unidades del ELN se desplegaron en la zona para controlar las incursiones con dicho vehículo; es así como un Comando del ELN instala un retén a la altura de la vereda Oropoma", detalla el comunicado.

Luego, y “al ver aproximarse la camioneta sospechosa, le hacen señales para que se detenga, pero el conductor evade y se da a la fuga, por lo que nuestros compañeros le impactan las llantas; varios ocupantes de la camioneta descienden armados y se inicia intercambio de disparos”, describe el documento, y refiriéndose al vehículo en el que se movilizaba el líder social y las demás víctimas de la masacre.

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