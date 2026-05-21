Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Más de 50 líderes sociales han sido asesindos durante 2026 en Colombia, cifra similar de masacres reportadas durante el mismo tiempo - crédito Visuales IA

Los ataques contra líderes sociales en el país persisten. En algunos de los casos a los grupos armados no les importa que las víctimas tengan esquemas de seguridad y han terminado asesinando a los escoltas durante las agresiones.

Debido a esta problemática, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la persistencia de la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz en varias regiones del país.

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En el informe se menciona que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se han registrado 54 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, siendo Arauca, Cauca y Antioquia los departamentos en los que más están en peligro este tipo de personas.

En el reporte se confirma que 13 de los casos se registraron en enero, 14 en febrero y 7 en marzo, siendo abril, con 20, el mes en el que más líderes fueron asesinados en el país. Entre las víctimas hay 45 hombres y nueve mujeres.

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La defensoría alertó sobre el riesgo al que están expuestos los líderes sociales en el país - crédito Colprensa/Defensoría del pueblo

La Defensoría del Pueblo recordó que desde 2026 se ha registrado el asesinato de 1.719 líderes en el país, por lo que se ha cuestionado qué ha hecho el Estado para proteger a los voceros de las poblaciones en zonas de alto riesgo.

Los asesinatos se han registrado en Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Putumayo, Santander, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.

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A pesar de que hay departamentos, como Antioquia, Arauca y Cauca, en donde hay más casos registrados, mencionar otras zonas es importante para demostrar que ser líder social en Colombia representa estar en un peligro constante, sin importar la región.

Más de 50 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante 2026 - crédito Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo

En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz, la Defensoría del Pueblo reportó tres asesinatos entre enero y abril del 2026, estos se registraron en Cauca, Huila y Caquetá, dos casos en febrero y uno en marzo.

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Las constantes masacres también preocupan a la organización, que reveló que van más de 50 masacres en lo corrido del año, que han dejado más de 200 víctimas mortales. Marzo fue el mes en el que más reportes de asesinatos se registraron en el país.

Nuevamente, Antioquia aparece en los primeros puestos sobre registro de masacres, con seis casos, en Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander se han reportado cinco casos, mientras que en el Atlántico y Nariño hay reportes de cuatro masacres. Otros sitios mencionados en el listado son: La Guajira, Huila, Santander, Tolima, Córdoba, Magdalena, Meta, Putumayo, Risaralda, Guaviare, Caldas y Bogotá.

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Los grupos armados y delincuenciales han atacado a los líderes sociales sin importar que estos tengan esquemas de seguridad - crédito @ContGanadero/X

En Arauca, uno de los departamentos mencionados como más peligrosos para los líderes sociales, el Ministerio de Defensa anunció el fortalecimiento de los componentes de seguridad con el despliegue progresivo de 21 pelotones del Ejército Nacional, que suman más de 600 uniformados, así como el envío de vehículos blindados, motocicletas de alto cilindraje, drones y un nuevo helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para operaciones de reconocimiento, vigilancia y ataque.

Además, anunció que la Armada de Colombia incrementará su presencia fluvial con un pelotón de Infantes de Marina y nuevas embarcaciones. Se reforzará la inteligencia policial, especialmente para combatir la extorsión, y la articulación entre autoridades regionales y la Fuerza Pública para diseñar estrategias de seguridad.

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Cravo Norte y Puerto Rondón recibirán nuevos vehículos policiales. Arauca registra reducciones en homicidios, confinamiento, terrorismo, hurto y secuestro en los últimos años, cifras atribuidas a la coordinación entre Fuerzas Militares, Policía y autoridades locales. El ministro de Defensa reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información sobre el secuestro de dos funcionarios de la Fiscalía.