Shakira ya estrenó el video oficial de ‘Dai Dai’, el tema del Mundial 2026: la colombiana conquistó con su baile

Shakira estrenó el videoclip de Dai Dai, la esperada canción oficial del Mundial 2026, y el lanzamiento ya genera conversación a nivel global.

El tema, que marca el regreso de la artista colombiana a la música mundialista, cuenta con la colaboración del nigeriano Burna Boy, uno de los grandes referentes de Afrobeats, y fusiona ritmos latinos y africanos en una propuesta que refleja la diversidad y el espíritu del torneo.

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El video muestra a Shakira bailando junto a un grupo de niños y jóvenes vestidos con atuendos que representan a distintas selecciones participantes. Los colores y la escenografía buscan rendir homenaje a la unión de culturas que caracteriza a la Copa del Mundo. La artista aparece enfundada en un vistoso vestuario amarillo y azul, evocando los tonos de Colombia, mientras coreografía pasos que remiten tanto a su herencia latina como a influencias africanas.

En otras secuencias del videoclip, Shakira aparece acompañada por el reconocido grupo de bailarines infantiles Ghetto Kids de Uganda, quienes interpretan coreografías al ritmo de Dai Dai. Estas imágenes ya se habían anticipado en el adelanto difundido antes del estreno oficial. A lo largo del video, la artista colombiana luce diversos vestuarios coloridos, característicos de su estilo, que realzan sus movimientos de cadera y aportan dinamismo a cada escena.

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El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

La canción Dai Dai —una expresión italiana que significa “Vamos, vamos”— fue lanzada oficialmente el 14 de mayo y rápidamente se posicionó entre las tendencias en plataformas digitales. La letra, interpretada en varios idiomas, destaca valores de superación y fortaleza: “What broke you once / Made you strong”, canta Shakira en uno de los versos iniciales, acompañada por la voz de Burna Boy. A lo largo del tema, ambos artistas mencionan países y figuras del fútbol internacional, en un guiño directo al carácter global del certamen: “Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia… México, Japan, Korea, Netherlands”.

El estreno de Dai Dai coincide con el anuncio de la participación de Shakira, Madonna y BTS en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de un Mundial, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium, Nueva Jersey. El show será curado por Chris Martin, líder de Coldplay, y buscará recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund.

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Con Dai Dai, Shakira consolida su vínculo con la Copa del Mundo, después del éxito de Waka Waka en 2010 y sus actuaciones en las finales de 2006 y 2014. El video ya suma millones de visualizaciones y se perfila como uno de los himnos más recordados del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.