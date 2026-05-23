El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

Así puede hacerse un buen pre champú en casa para cuidar su cabello desde antes de lavárselo - crédito @mariaelvirar_/IG

En medio del auge de los contenidos sobre autocuidado y belleza en redes sociales, la creadora de contenido colombiana María Elvira Ramírez volvió a captar la atención de miles de usuarios al compartir uno de los métodos que, según ella, ha sido clave en la recuperación de su cabello: el prechampú.

La influenciadora, que ha construido una comunidad digital enfocada en el cuidado capilar y las rutinas de hidratación, explicó en uno de sus videos cómo este sencillo hábito puede marcar una diferencia importante antes del lavado tradicional.

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Según relató María Elvira Ramírez, el prechampú funciona como una barrera protectora que ayuda a evitar que el pelo se reseque durante el lavado, especialmente por el efecto de algunos champús sobre las fibras capilares.

“¿Sabes que un buen prechampú puede hacer toda la diferencia cuando tú te estás lavando el pelo? Fue algo que yo descubrí con el tiempo. El prechampú básicamente se trata de hacer una barrera protectora”, explicó la creadora de contenido en el video que compartió en sus redes sociales.

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Por qué una mascarilla antes del champú es clave, según María Elvira - crédito @mariaelvirar/tiktok

La influenciadora aseguró que, tras probar diferentes métodos, encontró una combinación que para ella ha resultado especialmente efectiva: mascarilla hidratante y aceite capilar. De acuerdo con su experiencia, esta mezcla permite mantener la suavidad del cabello y evitar que las puntas se maltraten durante el lavado.

“Cuando ustedes ya tengan el pelo sucio, cuando ya sea día de lavarse el pelo una, dos o tres veces a la semana, a mí me gustan mascarillas que sean espesas, mascarillas que realmente hidraten mucho”, comentó.

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María Elvira detalló que el objetivo principal de esta técnica es proteger el cabello desde medios hasta puntas, zonas que suelen ser las más afectadas por la resequedad y el daño acumulado.

“Lo que estamos buscando es prevenir que el champú nos deshidrate de medios a puntas el pelo”, afirmó.

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Así es la rutina de cuidado capilar con la que María Elvira Ramírez protege su melena con mascarilla y aceite - crédito @mariaelvirar_/IG

En el video, la creadora de contenido mostró paso a paso cómo realiza este procedimiento antes de entrar a la ducha. Según explicó, primero aplica una mascarilla hidratante sobre el cabello seco o sucio, enfocándose especialmente en esa parte media y las puntas y, “la dejo actuar más o menos quince o veinte minutos”, ya que ayuda a potenciar la hidratación y sellar la fibra del cabello.

“Después de esta mascarilla, lo que voy es al aceite. Cogen un aceite que sea bien espeso. Me lo pongo tanto antes como después de lavarme el pelo y se lo dejan el tiempo que necesite. Entre más tiempo, pues mejor”, agregó.

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La creadora de contenido aseguró que el cambio puede sentirse desde el primer lavado, especialmente en la suavidad y manejabilidad del cabello una vez termina la ducha.

Además de explicar el procedimiento, María Elvira insistió en la importancia de utilizar correctamente el champú durante el lavado. Según indicó, el producto debe concentrarse principalmente en el cuero cabelludo y no directamente en las puntas, pues esto ayuda a disminuir el resecamiento.

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Cómo este paso antes del champú rescató un cabello dañado - crédito @mariaelvirar_/IG

En redes sociales, el video generó múltiples comentarios de usuarios interesados en probar la técnica, mientras otros destacaron la notable transformación que ha tenido el cabello de la influenciadora en los últimos años. Varios seguidores incluso aseguraron que comenzaron a seguir sus recomendaciones debido a los cambios visibles en la textura, el brillo y el volumen de su melena.

Aunque la creadora de contenido indicó que le gusta compartir sus consejos caseros, hábitos de hidratación y técnicas para recuperar el cabello maltratado sin necesidad de procedimientos complejos. Hay páginas de especialistas que recuerdan que cada tipo de cabello tiene necesidades diferentes y que algunos productos pueden no funcionar igual en todas las personas, métodos como el prechampú han ganado popularidad por ser sencillos, económicos y fáciles de incorporar en la rutina semanal de cuidado personal.

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