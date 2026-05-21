Por qué Donald Trump podría inclinar la balanza en las elecciones presidenciales de Colombia: el estratega político estadounidense Dick Morris le explicó a Infobae

Una ilustración en acuarela muestra a Dick Morris sosteniendo una balanza con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, mientras Donald Trump parece influir en el equilibrio frente a la bandera de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la intensa carrera presidencial en Colombia, que se acerca a la primera vuelta el 31 de mayo de 2026, con 13 aspirantes, pero solo tres favoritos en las encuestas, surgió en la conversación pública el vaticinio de una figura de la política estadounidense; se trata de un analista político que asesoró a Bill Clinton en su reelección de 1996 y al actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Dick Morris, reconocido estratega de campañas presidenciales en Norteamérica y consultor internacional, sostuvo en diálogo con Infobae Colombia que un respaldo público del presidente Donald Trump podría modificar el escenario de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026.

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“El presidente Trump pondría fin a la confusión de tantos candidatos que prometen luchar contra las Farc y acabar con el narcoterrorismo en la región. Ya que los votantes respetan al presidente Trump y apoyaron su decisión de derrocar a Maduro, querrán asegurarse de que un clon de Maduro como Cepeda no llegue al poder en Colombia”, afirmó el analista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría inclinar la balanza en favor del candidato al que le exprese su apoyo, afirmó el reconocido analista político Dick Morris - crédito AP Foto/Luis M. Alvarez.

Qué dijo Dick Morris sobre el impacto de un respaldo de Donald Trump

El análisis de Morris, apoyado en encuestas recientes y en su experiencia internacional, anticipó un posible cambio en la dinámica política si intervenían figuras extranjeras de alto perfil como Trump.

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En relación con una columna de opinión de Morris publicada en Infobae titulada El respaldo de Donald Trump podría definir las elecciones en Colombia, el consultor político afirmó que un apoyo explícito del presidente norteamericano a un candidato colombiano aumentaría su intención de voto.

Según el propio Morris, en esa columna de opinión citó una encuesta que señaló que “el 48% de los votantes colombianos afirmó que la intervención de Trump aumentaría su probabilidad de votar por De la Espriella, mientras que el 19% señaló que reduciría esa posibilidad y el 26% indicó que tal apoyo no modificaría su decisión”.

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El mencionado sondeo (Shila Vilker y Daniel Ivoskus) ubica a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella en un empate técnico, con 39,1% y 38,9% de intención de voto, respectivamente.

Ilustración en acuarela del consultor político Dick Morris analizando las elecciones presidenciales de Colombia junto a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los punteros en las encuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la pregunta sobre si es común que un líder extranjero, incluso un presidente en ejercicio, tenga este tipo de influencia directa en las elecciones de otro país, Morris hizo énfasis en el carácter excepcional de la situación: “No, es muy inusual. Los colombianos son muy cercanos a los estadounidenses y el afecto que sienten por EE. UU. y su apoyo a las acciones de Trump contra los narcotraficantes hacen que no sea inusual que quieran buscar la orientación de Trump en las elecciones”.

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¿Puede el apoyo de Donald Trump inclinar la balanza en Colombia?

El consultor político sostuvo que un posible aval del presidente Donald Trump a Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional) o a Paloma Valencia (Centro Democrático) ‘clarificaría’ el rumbo electoral.

“Si respaldara a De la Espriella o a Valencia, quedaría claro que cualquiera de ellos es la verdadera alternativa a la continuación del régimen de Petro”, explicó.

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Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático, mientras Abelardo de la Espriella representa al partido Salvación Nacional - crédito Sergio Acero/REUTERS - Nathalia Angarita/REUTERS

Sobre la posibilidad de un apoyo del mandatario norteamericano a Iván Cepeda (Pacto Histórico), Morris fue contundente. “No puedo imaginar a Trump respaldando a Cepeda. Está muy contento de que Petro no pueda volver a presentarse y querría un cambio real de sus políticas corruptas a Farc, y Cepeda solo continuaría complaciendo a las Farc. El mes pasado vimos lo contrario que es esa política”, agregó.

Ante los cuestionamientos sobre la legitimidad de una intervención extranjera, Morris defendió el vínculo bilateral: “No en este caso. Desde la época del presidente Clinton hasta la actualidad, la gente cree que Estados Unidos y Colombia comparten valores comunes y no se sentirían ofendidos al saber la opinión de un presidente estadounidense sobre las elecciones”.

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Una ilustración tipo caricatura muestra a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los tres favoritos en las encuestas, corriendo una "maratón" para ganar la presidencia de Colombia - crédito imagen ilustrativa Infobae.

Los candidatos y los factores que definirán las elecciones en Colombia

Las divisiones en la oposición al gobierno de Gustavo Petro y el debate sobre cómo se combate la violencia ligada al narcotráfico son factores centrales en la campaña presidencial, según el análisis que Dick Morris compartió con este medio.

El estratega consideró que, pese a la percepción crítica sobre la administración de Petro y el fracaso de su política de seguridad con la llamada Paz Total (según el Índice Compuesto de Presión Delictiva, los índices de terrorismo alcanzaron su punto más alto en 10 años, con más de mil casos durante la actual administración), la falta de unidad del sector contrario a la izquierda podría favorecer a Iván Cepeda en las urnas.

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Colombia's President Gustavo Petro speaks to the press as he arrives at the summit "In defence of democracy" in Barcelona, Spain, April 18, 2026. REUTERS/Nacho Doce

“Las encuestas dejan muy claro que la gente desea un cambio radical de Petro y rechaza su negativa a tomar una posición firme contra las Farc. Cepeda solo va por delante en algunas encuestas porque las fuerzas que luchan por la libertad y contra las Farc están divididas entre De la Espriella y Valencia”, afirmó.

El sondeo citado por Morris en su columna de opinión precisa que, ante la crisis de seguridad, el 35% de los encuestados considera que De la Espriella podría gestionarla mejor, seguido por un 24% que menciona a Cepeda y un 18% que opta por Valencia.

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Frente a la pregunta sobre qué posibilidades reales ve para los candidatos a la presidencia, Morris destacó el perfil de los aspirantes con mayor preferencia.

“Es claro de las encuestas que los votantes sienten que solo De la Espriella tiene la fuerza para derrotar a las Farc. A pesar de su compromiso con la libertad, no están seguros de que Valencia podría derrotar a Petro o a las Farc. Los recientes ataques de las Farc, que reviven la violencia del pasado, dejan claro que solo De la Espriella está a la altura de la trabajo”, señaló.

FOTO DE ARCHIVO. Un guerrillero del grupo rebelde colombiano Estado Mayor Central, Frente Carlos Patino, disidente de la antigua guerrilla de las FARC, vigila una carretera, en Cañón del Micay, Colombia, 5 de agosto, 2025 - crédito REUTERS/Luisa González

El llamado de Morris: unidad y decisión informada

Hacia el cierre de la campaña, Dick Morris, que basó parte de su carrera en el uso de encuestas para, según dijo, entender lo que la ciudadanía pensaba y necesitaba, resaltó la relevancia de ese método para medir el pulso ciudadano en Colombia.

“Las encuestas dejan muy claro que la gente desea un cambio radical de Petro y rechaza su negativa a tomar una posición firme contra las Farc”, reafirmó el estratega en la entrevista.

Finalmente, Morris envió un mensaje centrado en la necesidad de que los sectores opositores superen sus divisiones. Según su experiencia internacional, solo una decisión informada y una mayor unidad podrán modificar el rumbo en la definición presidencial en Colombia. “Deben unirse y no dejar que las divisiones entre ellos conduzcan a repetición del error que cometieron al elegir a Petro”, concluyó.